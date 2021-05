Puhelinta ostamassa, kamerahullu ja lompakko on paksu? Sonylla voi olla sinulle vastaus, hintaan 2499e

Jo vuosi sitten esitelty ammattikäyttöön tarkoitettu-kännykkä on saapunut myyntiin Suomeen. Puhelimen suunnittelu on tehty puhtaasti kuvauksen ammattilaisia silmällä pitäen - ja hintakin on sen mukainen.Sony Xperia PRO pohjautuu viime vuoden huippumalliin Sony Xperia 1 II :een, mutta vie sen selkeästi ammattimaisempaan suuntaan. Kamerat ovat taattua Sonyn huippulaatua, kuten toisen sisarmallin Sony Xperia 5 II arvostelussamme totesimme , mutta sen lisäksi puhelimessa löytyy 4K HDR OLED -näyttö, HDMI-liitäntä ja nippu Sonyn ammattikäyttöön tarkoitettuja sovellusparannuksia.Puhelimen ideana on se, että se toimii saumattomasti yhteistyössä Sonyn ammattikäyttöön tarkoitettujen järjestelmäkameroiden kanssa, joita puhelimella voi ohjata täysin vapaasti. Näytön värimaailma on synkronoitu järkkäreiden vastaavaan värimaailmaan, jotta puhelimen ruudulta nähtäisiin oikeasti se, mitä ollaan kuvaamassa. Sony Xperia PRO tekniset tiedot eivät ole mitenkään päätä huimaavia muutoin, vaan vastaavat vuoden 2020 alkupuolen huippukännyköiden speksejä. Järjestelmäpiirinä on Qualcommin Snapdragon 865, käyttömuistia on 8 gigatavua ja tallennustilaa 512 gigatavua. Akku on 4000 mAh kapasiteetiltaan. Vertailtaessa Sony Xperia PRO ja Sony Xperia 1 II malleja keskenään eivät erot paljastu suoraan spekseistä, vaan kyse on pääsääntöisesti puhelimen suunnittelusta tiettyä käyttötartkoitusta varten.Puhelinta saa nyt Suomesta Sonyn omien sivujen kautta hintaan 2499 euroa.Alla puhelimen esittelyvideo: