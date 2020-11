Arvostelussa Sony Xperia 5 II - pienikätisen unelmapuhelin

Arvostelu: Sony Xperia 5 II

Sony lyö tiskiin puhelinuutuuden, joka kosiskelee montaa erilaista sorrettua ostajaryhmää. Sony Xperia 5 II on lokakuussa 2020 myyntiin tullut Sonyn uutuus, joka yllättää, monellakin tavalla. Xperia 5 II on pitkästä aikaa täysverinen Android-huippupuhelin, joka sopii myös pienikätiselle käyttäjälle. Vaikka puhelimessa on iso 6,1 tuuman näyttö, on puhelin silti puristettu erittäin pieneen kokoon - leveyttä on ainoastaan 68mm. Toisekseen, Sony Xperia 5 II on paketti, johon Sony on leiponut kaiken kameraosaamisensa. Ja vielä kirsikkana kakun päälle, Xperia 5 II:sta löytyy kolme nykyisin jo harvinaista piirrettä huippuluureissa: siinä on sekä 3,5mm kuulokeliitäntä että muistikorttipaikka .. ja vielä lopuksi, erillinen, kaksitoiminen kamerapainike. Hintaa on julkaisuhetkellä 900 euroa, joten ihan joka pojan ja tytön budjetille sitä ei ole suunniteltu, vaan kyseessä on nimenomaan yksi harvoista markkinoilla olevista pienistä ja siroista huippupuhelimista. Paperilla Xperia 5 II kuulostaa todella mielenkiintoiselta. Joten otimme uutukaisen arvosteluumme ja testasimme, onko paketti todellakin niin hyvä kuin miltä se vaikuttaa. Tekniset tiedot Paino:

163 grammaa

Koko:

158 x 68 x 8 mm

Näyttö:

6,1 tuumaa; 1080x2520 pikseliä;

21:9 -kuvasuhde;

120 Hz virkistystaajuus

Gorilla Glass 6

21:9 -kuvasuhde; 120 Hz virkistystaajuus Gorilla Glass 6 Järjestelmäpiiri:

Qualcomm SM8250 Snapdragon 865

Grafiikkapiiri:

Adreno 650

Takakamerat:

12 megapikselin pääkamera; f/1,7; OIS

12 megapikselin ultralaajakulmakamera; f/2,2; EIS; 124 asteen kuvauskulma

12 megapikselin telekamera; f/2,4; OIS

12 megapikselin ultralaajakulmakamera; f/2,2; EIS; 124 asteen kuvauskulma 12 megapikselin telekamera; f/2,4; OIS Etukamera:

8 megapikseliä; f/2,0

Muisti:

8 megatavua keskusmuistia (RAM), 128 tai 256 gigatavua tallennustilaa

Liitännät:

USB-C; 3,5mm kuulokeliitäntä, muistikorttipaikka

Akku:

4000 mAh (ei vaihdettavissa)

Muuta:

21W pikalataus (mukana 18W pikalaturi), USB-PD 3.0 -yhteensopiva pikalataus

tupla-SIM

IP65 ja IP68 -sertifioitu pölyn- ja vedenkestävyys

tupla-SIM IP65 ja IP68 -sertifioitu pölyn- ja vedenkestävyys Hinta:

899 euroa (tarkista uusin hinta täältä!) Ulkonäkö ja rakenne

Se, joihin Sony Xperia 5 II:ssa katse kiinnittyy ensimmäisenä on hieman eri kuin yleensä älypuhelimien kanssa. Nimittäin laitteen fyysiseen muotoon. Xperia 5 II on erittäin “pitkulainen” paketti. Se käyttää hurjaa 21:9 kuvasuhdetta, eli puhelin on todella kapea ja pitkä. Muoto on jopa hieman epäilyttävä ensi alkuun: voiko tuollainen suklaapatukan mallinen puhelin olla toimiva ratkaisu.

Rakenne on täysin lasinen, sekä edestä että takaa. Kuten tavallista nykypäivän huippumalleissa, puhelin on lasisesta (sekä etu- että takapuoli ovat Gorilla Glass 6:sta) rakenteesta johtuen erittäin, erittäin liukas. Erikoisesta muodostaan huolimatta Sony Xperia 5 II näyttää pienen kääntelyn ja vääntelyn jälkeen itse asiassa todella hyvältä. Se on yksinkertaisuudessaan vain kaunis, jos nyt lasinen, suorakulmion muotoinen älypuhelin voi kaunis olla.

Puhelimen oikeasta kyljestä löytyvät Sonyn kaikki fyysiset painikkeet. Ja niitä onkin aika litania: tarkalleen ottaen viisi eri nappia. Aivan ylimpänä löytyvät äänenvoimakkuuden säätöön tarkoitetut painikkeet. Seuraavaksi alaspäin mentäessä löytyy laitteen virtapainike, joka toimii samalla myös puhelimen sormenjälkilukijana. Sitten on se nappisarjan turhin nappi, eli Google Assistant -pikapainike, joka nimensä mukaisesti avaa aina painettaessa Googlen digitaalisen avustajan näytölle. Koska Suomessa Googlen Assistant on käytännössä edelleen rampautettu monin tavoin, nappi on lähes turha lisä Suomen markkinoille. Aivan alimpana löytyy kameran kaksivaiheinen laukaisin, joka toimii kuten pitääkin. Eli painettaessa painiketta kevyesti, se tarkentaa kuvan ja painettaessa painike pohjaan, otetaan kuva. Eli täsmälleen samalla tavalla kuin “oikeissa” kameroissakin. Ominaisuutta harrastettiin vielä 2010-luvulla enemmänkin puhelimissa, mutta se on pikkuhiljaa kadonnut valtaosasta puhelimia - kuten erillinen kamerapainikekin.

Puhelimen alareunasta löytyy tavanomaisen USB-C -liitännän lisäksi myös puhelimen SIM-kortin paikka. Mielenkiintoisena huomiona, Sony on päättänyt jättää puhelimen vasemman kyljen käytännössä täysin vaille käyttöä, joka on tietysti puhelimen käytön ergonomian kannalta oikein hyvä ratkaisu. Ainoastaan yhdistetty microSD -muistikortin ja toisen SIM-kortin paikka löytyy puhelimen vasemmalta kyljeltä.

Puhelimen yläreuna paljastaakin sivun jo lähes unohtuneesta historiankirjasta: wanha kunnon 3,5mm kuulokeliitäntähän se siellä on! Puhelimen takapaneelia tarkemmin tarkastellessa paljastuu kolmella kameralla ja dual-LED -salamalla varustettu kameroiden kokonaisuus. Tästä lisää myöhemmin. Käteen otettaessa puhelin tuntuu erittäin laadukkaalta: mitään muovista oloa ei tule missään vaiheessa ja rakenne tuntuu sopivan jämäkältä. Mutta se käteen ottaminen.. Kun Sony Xperia 5 II nappaa käteen, syntyy ahaa -elämys pitkulaisen muodon osalta. En edes muista milloin mikään puhelin on allekirjoittaneen suht pieneen käteen solahtanut niin sulavasti ja juuri oikealta tuntuen kuin Sony Xperia 5 II. Näyttö

Sony Xperia 5 II:n näyttö on 6,1 tuumainen, 21:9 kuvasuhteella varustettu venytetty FullHD -näyttö. Näytön tarkkuus on 2520 x 1080, joka tarkoittaa ihan mukiinmenevää 450ppi pikselitiheyttä. Näytön tekniikkana on OLED, joka alkaa olemaan huippupuhelinten peruskauraa. Sony Xperia 5 II on Sonyn ensimmäinen puhelin, jossa näytön virkistystaajuus on perinteistä 60Hz suurempi. Ja tällä kertaa Sony on päättänyt jättää “välivaiheen” kokonaan väliin ja hypännyt 5 II:n kanssa suoraan 120Hz virkistystaajuuteen. Käytännössä korkeampi virkistystaajuus näkyy arjessa niin, että vaikkapa verkkosivun nopea skrollaaminen näyttää sulavammalta, nopeat ammuskelupelit päivittyvät sujuvammin - ja kaikki liike näytöllä on vain yksinkertaisesti sulavampaa. Pelit toimivat oletuksena 60 Hz virkistystaajuudella, mutta jos peli tukee korkeampaa näytön virkistystaajuutta, sen voi ottaa halutessaan käyttöön helposti.

Näytön värimaailma on hyvä - ja Sonyn tapaan sitä voi säätää erittäin vapaasti halutessaan. Tarjolla on erillinen Luontitila, jossa pyritään värien todellisuuteen, siten että ne vastaavat sitä, miltä ne vaikkapa verkkosivuilla tai videoissa näyttäisivät. Lisäksi on tarjolla vakiotila, joka korostaa värejä, kuten valtaosa älypuhelimista tekee. Mutta tässäkin suhteessa Sony Xperia 5 II tekee näytön värien korostuksen maltillisesti joihinkin kilpailijoihinsa verrattuna. Näytön kirkkaus valitettavasti jää jälkeen hieman muista tuhannen euron hintalapulla olevista puhelimista. Näin syksyllä tehdyssä testissä se ei ole juurikaan havaittavissa, mutta kesäisessä auringonpaisteessa Sony Xperia 5 II:sta paremmin pärjääviä puhelimia on tarjolla useampikin. Näyttö on kuitenkin numeroitaan selkeästi parempi: vaikka se ei ole 4K -tarkkuuden näyttö ja valovoimakin on keskitasoinen, näytön laatu vaikutti testeissämme erittäin hyvältä ja miellyttävältä. Takakamerat Sony Xperia 5 II käyttää itse asiassa isosiskonsa kameravalikoimaa, eli Xperia 5 II:n kamerat ovat täsmälleen samat kuin vielä kalliimman Sony Xperia 1 II/b>:n. Takakameroita on siis kolme: 12 megapikselin ultralaajakulmakamera, 12 megapikselin pääkamera sekä 12 megapikselin telekamera. Ei siis suhteellisen tarpeetonta makrokameraa telekameran sijaan, kuten joissain kilpailijoissa. Vaikka megapikseleiden määrää tuijottamalla voisi ajatella Sonyn häviävän kuvanlaatukisan kilpialijoilleen mennen tullen, näin ei kuitenkaan ole. Sony Xperia 5 II tarjoaa testiemme perusteella hämmentävän hyvää kuvanlaatua kaikilla takakameroillaan ja erilaisissa valoissa. Aluksi Xperia 5 II tuottamat kuvat hämmensivät tietynlaisella valjuudellaan. Hetken pähkäilyn jälkeen asia selvisi: Xperia 5 II peruskamerasovellus ei yritäkään tuottaa “instakuvia”, joissa kaikkia mahdollisia värisävyjä on korostettu ja maailmaa on kirkastettu, vaan sen filosofiana on tuottaa mahdollisimman realistisia kuvia, niin väritykseltään kuin valaistukseltaankin. Ja tässä Sony onnistuu. Kuvat ovat erittäin realistisia: lokakuisessa Suomen harmaudessa jopa raadollisen realistisia. Tämä vaatii totuttelua, jos silmä on tottunut monen muun valmistajan värikynällä väritettyihin kuviin. Toki, asetuksista tätä saa muutettua, mutta paremmin todellisuutta vastaavaan värimaailmaan tottuu hyvinkin nopeasti.

Sonylle ominaiseen tyyliin Sony Xperia 5 II:ssa on käsittämättömät kolme erilaista kuvaukseen tarkoitettua sovellusta: puhelimen peruskamerasovellus, Pro Photo -sovellus ja Pro Cinema -sovellus. Näistä suurimmalle osalle kuluttajista oleellisin on eittämättä kameran perussovellus. Sovellus aukeaa suoraan, ilman lukituksen avaamista, painamalla puhelimen sivussa olevaa erillistä kamerapainiketta. Vuonna 2020 erillisen kameralaukaisinpainikkeen löytäminen ilahduttaa ja tuo mukanaan muistoja Nokian kultaisilta ajoilta. Kamerapainike toimii kuten sen pitääkin: kevyesti painettaessa automaattinen tarkennus (jos se on päällä) terävöittää kuvan ja napin pohjaan painaminen ottaa kuvan. Kamerasovellus sinänsä on äärimmäisen yksinkertainen ja noudattelee oikeastaan samaa tyyliä kuin lähes kaikkien valmistajien kamerasovellukset. Takakameroiden välillä voidaan vaihtaa lennosta pientä kuusen kuvaa napauttamalla, jolloin “zoom” vaihtuu käytetyn linssin mukaan. Monipuolisimmat säätömahdollisuudet puuttuvat perussovelluksesta kokonaan ja niitä kaipaaville Pro-sovellukset ovat sitten säätömahdollisuuksia täynnä.

Pääkameran aukkolukuna on f/1,7 ja se vastaa 24mm objektiivia. Ultralaajakuvakamera puolestaan osaa ottaa 124 asteen kulmalla kuvia, aukkoluvun ollessa f/2,2 ja kamera vastaa 16 mm objektiivia. Viimeisenä, muttei vähäisimpänä, löytyy telekamera, joka käyttää f/2,4 aukkoa ja vastaa 70 mm objektiivia, tarjoten 3x optista zoomia. Pääkamerasta ja telekamerasta löytyy myös optinen kuvanvakain (OIS), ultralaajakuvakameran tyytyessä pelkkään sähköiseen kuvanvakaimeen (EIS). Videokuvaus onnistuu perussovelluksen avulla kaikilla takakameroilla 4K-tarkkuudella, 30fps nopeudella. FullHD-tarkkuutta käytettäessä voidaan valita 30fps ja 60fps väliltä. Videon laatu on järjestään erinomainen, olipa käytössä mikä tahansa takakameroista. Pro Photo ja Cinema Pro

Sonyn erillinen Pro Photo -sovellus lyö tiskiin amatööriä kauhistuttavan määrän valintoja ja toimintoja kuvauksen säätöön. Sovelluksen kautta onnistuvat ISO-arvojen säädöt, valkotasapainon säädöt ja oikeastaan kaikki mitä järjestelmäkamerastakin löytyisi. Sovelluksen käyttöliittymä on mukailtu Sonyn omista Alpha -sarjan peilittömistä järjestelmäkameroista, joten kameraharrastajalle käyttöliittymä voi olla hyvinkin tutun tuntuinen.

Cinema Pro -sovellus tarjoaa vastaavan hengästyttävän ominaisuusvalikoiman, mutta videokuvauksen puolelle. Sovelluksen kautta voidaan säätää videon ISO-arvot, tallennusformaatti (valittavissa ovat sekä h.264 että h.265), resoluutio sekä nopeus. Cinema Pron kautta voidaan kuvata myös 4K-videota 60fps nopeudella sekä 120fps -nopeudella. 120fps nopeudella kuvattu video on hidastusvideo, eli se toistetaan 24fps nopeudella - eli 5x hidastettuna. Esimerkkikuvia Alla olevista kuvista mm. kolme rakennuksesta otettua pystykuvaa ovat kaikki samasta paikasta otettuja, mutta eri takakameroilla (ultrawide, pääkamera ja makro) otettuja. Huomaathan, että osa kuvista ei näy kännykällä selattaessa, joten tarkempaa kuvien tarkastelua varten lue artikkelimme myös tietokoneella.

Alla vielä jokunen kuva, joista hahmottaa kolmen eri kameran erot "zoomauksessa". Huomaathan, että pystykuvat eivät näy kännykällä luettaessa!

Etukamera Sony Xperia 5 II:n etukamera on sen pienoinen pettymys sen takakameroihin verrattuna. Etukamerana käytetään kiinteällä tarkennuksella varustettua 8 megapikselin kameraa, joka on itse asiassa täsmälleen sama kuin edeltäjässään, Sony Xperia 5:ssa ja useassa muussakin Sonyn mallissa. Aukkolukuna on f/2,0. Videota etukameralla voidaan kuvata FullHD-laadulla, 30fps nopeudella. Etukameralla saa ihan mukiinmeneviä kuvia sosiaaliseen mediaan, mutta markkinoilla on kymmeniä - ellei satoja - puhelimia, joissa on parempaa laatua tarjoava selfie-kamera. Käytännössä etukamera ajaa Sonyn filosofiassa ainoastaan pikaisten some-räpsyjen kuvaukseen tarkoitetun kameran virkaa ja panostukset on pistetty nimenomaan puhelimen takakameroihin. Suorituskyky Sony Xperia 5 II järjestelmäpiirinä nakuttaa Qualcomm Snapdragon 865, joka on käytännössä lähes kaikissa vuoden 2020 lippulaivapuhelimissa käytössä. Syksyllä julkaistuissa kilpailijoiden huippupuhelimissa on toki käytetty myös aavistuksen tehokkaampaa 865+ -järjestelmäpiiriä. Mutta käytännön ero 865 ja 865+ välillä on vähintäänkin marginaalinen. Puhelimesta löytyy mukavat 8 gigatavua keskusmuistia, riippumatta siitä, valitseeko 128GB vai 256GB tallennustilalla varustetun version omakseen. Kuten olettaa saattaa, markkinoiden yksi parhaista suorittimista yhdistettynä reiluun määrään keskusmuistia takaa sen, että Sony Xperia 5 II ei tuntunut missään vaiheessa hitaalta, vaan täsmälleen samanveroiselta muiden huipputason luurien kanssa. Kuten tietysti pitääkin olla. Suorituskykyyn Sonyn uutukainen ei missään nimessä kaadu. Akkukesto ja lataus Sony on onnistunut pakkaamaan todella pieneen ja kevyeen pakettiin uskomattoman ison 4000 mAh akun. Ja isosta akusta huolimatta Sony Xperia 5 II ei tuhlaile akkua, vaan testeissämme akku kesti erittäin hyvin, jopa erinomaisesti. Käytännössä aamulla täyteen ladattu akku oli 20-30% varaustasossa yön jo saapuessa, vaikka puhelinta oli käytetty erittäin aktiivisesti testijaksomme aikana.

Xperia 5 II tukee pikalatausta USB Power Delivery 3.0 -standardin mukaan. Sen mukana tuleva laturi antaa mukavat 18W tehoa, jolla puhelin latautuu 50% tasoon reilussa puolessa tunnissa. Oman 18W laturinsa lisäksi Sony Xperia 5 II tukee 21W latausta, jos käytössä on USB PD -yhteensopiva pikalaturi, joten latausaikoja saa himpun verran nopeammaksi vaihtamalla toiseen laturiin. Reilussa puolessa tunnissa akun puolilleen latautuminen ei tietenkään nykypäivänä pärjää aivan nopeimmille ratkaisuille, kuten vaikkapa OnePlus 8T:n 65W laturille, mutta hakkaa leikiten perinteiset latausmenetelmät. Kritiikkiä on pakko jakaa siitä, että langaton lataus on päätetty jättää Xperia 5 II kokonaan pois. Mielenkiintoisena kulmana Sonyn asetuksissa voi asettaa akun latauksen akkua säästävään tilaan, jolloin akkua ladataan valinnan mukaan joko 80 tai 90 prosenttiin asti, muttei täyteen. Akkujen tekniikkahan toimii niin, että akkujen varausta ei saisi koskaan vetää täyteen eikä päästää koskaan täysin tyhjäksi, jos haluaa akun kestävän mahdollisimman hyvänä mahdollisimman kauan. Sonyn Android Sony Xperia 5 II julkaistiin Android 10 -käyttöjärjestelmällä, mutta puhelimelle on jo luvattu Android 11 -päivitys pian julkaisun jälkeen. Sony on toteuttanut Androidin käytön erittäin paljon omaa silmääni miellyttävällä tavalla, eli Sonyn Android on lähes “puhdas” perus-Android, johon on lisätty vain pieni määrä Sonyn omia pikku jippoja. Eli Samsungin ja Huawein kaltaista rankkaa koko käyttöliittymän muuttamista ei Sonyn puhelimesta löydy, vaan kokemus on hyvin lähellä vaikkapa OnePlussan tai Googlen Pixel-puhelinten vastaavaa.

Yksi Sonyn omista toteutuksista on kuitenkin huomioimisen arvoinen ja se on erittäin hyvin ja selkeästi toimiva yksikätinen käyttö. Vaikka Xperia 5 II on itsessään jo yksi pienimmistä huippuluureista, auttaa yksikätisen käytön tila yltämään etenkin näytön yläreunaan. Lisäksi Sony on tuonut omaan Android-versioonsa mukaan myös pelitilan, joka napsahtaa päälle automaattisesti, kun puhelin tunnistaa käytössä olevan sovelluksen nimenomaan peliksi. Pelitilassa voidaan piilottaa ilmoitukset ja estää puheluiden ilmoitusten näkyminen. Lisäksi näytön virkistystaajuutta voidaan säätää 60 Hz ja 120 Hz välillä. Myös virransäästöön ja suorituskykyyn voidaan tehdä säätöjä pelitilan kautta. Sormenjälkilukija Älypuhelinmaailmassa vallitsee ikuinen riita siitä, onko sormenjälkilukijan oikea paikka puhelimen etupuolella vai takapuolella. Sony on ratkaissut asian kompromissin kautta: Xperia 5 II:ssa sormenjälkilukija on puhelimen sivussa. Tarkalleen ottaen puhelimen virta-/lukituspainikkeeseen liitettynä. Ratkaisu on tuttua jo aiemmista Sonyn malleista, mutta jos Sonya ei ole aikoihin käyttänyt, on toteutus hieman erikoinen ensituntumalta. Sormenjälkilukijan paikkaan kesti hetken aikaa tottua, mutta jo viikon jälkeen sen käytöstä tuli luontevaa. Sormenjälkilukijan sijoittelu aiheuttaa kuitenkin sen, että käteen otettaessa lukija tunnistaa usein kämmenen kyljen tai jonkin muun alueen ja tulkitsee tämän epäonnistuneeksi sormenjäljen lukemisyritykseksi, toistuessaan estäen lukijan käytön 30 sekunnin ajaksi. Muutoin sormenjälkilukija toimi nopeasti ja tarkasti, mutta omaan makuuni tämä(kään) sijoittelu ei ole mielestäni paras mahdollinen ratkaisu. 5G Kuten käytännössä kaikki tämän vuoden huippupuhelimet, myös Sony Xperia 5 II tukee 5G-verkkoja, joten puhelin on sinänsä suhteellisen varma valinta myös parin vuoden päähän, kun 5G-verkkojen peittoalue laajenee pikkuhiljaa suurimpien kaupunkien ydinkeskustojen ulkopuolelle. Mielestämme 5G ei sinänsä tavallisessa puhelinkäytössä vielä juurikaan mitään lisäarvoa tavalliseen käyttöön tuo, mutta se on “kiva lisä”. Harvinaisuudet: kuulokeliitäntä ja muistikorttipaikka On tavallaan uskomatonta, että Sony on keskittynyt rakentamaan puhelimen, joka on samalla sekä erittäin pieni että erittäin hyvällä akulla varustettu ja päättänyt silti paketoida puhelimeen sekä muistikorttipaikan että perinteisen kuulokeliitännän. Kuulokeliitäntä ja muistikorttipaikka on tyypillisesti jätetty nykyaikaisista puhelimista pois juurikin siksi, että laitteen sisältä vapautuu tilaa hieman isommalle akulle. Sony Xperia 5 II on jotenkin onnistunut siis lähes mahdottomassa yhtälössä: puhelimessa on kevyt ja siro rakenne, 4000 mAh akku ja kaksi jo lähes historian hämärään painunutta, tilaa vievää ominaisuutta. Näistä ei ole sen kummempaa sanottavaa, mutta molemmille ominaisuuksille löytyy varmasti oma fanikuntansa, joten Sonyn päätös saattaa näkyä jopa myyntiluvuissa - ainakin, jos netin keskustelupalstoilla kyseisten ominaisuuksien perään huutelevat pistävät lompakkonsa töihin. Pienelle kädelle sopiva? Olen XS tai S-koon hanskoja käyttävä, pienillä käsillä kirottu/siunattu miehenpuolikas, joten olen erittäin hyvä ottamaan tähän puoleen kantaa. Ja kyllä. Sony Xperia 5 II on ensimmäinen huippuluokan Android-puhelin vuosikausiin, joka on tuntunut täydellisen hyvältä (pienessä) kädessäni. Kerrankin käden ei tarvitse tehdä mitään ihmeellisiä jonglööritemppuja yltääkseen liikkumaan puhelimen reunasta reunaan. Toki, puhelin on yhtä “pitkä” kuin useimmat muutkin puhelimet, joten peukalolla vaikkapa vasempaan yläkulmaan kurottaminen ei Sonyllakaan onnistu mitenkään. Lisäksi Sony tarjoaa jo aiemmin mainittua yksikätiseen käyttöön tarkoitettua tilaa. Sen käyttö yhdistettynä kapeaan näyttöön ja ohuisiin reunuksiin tekee puhelimen yhdellä kädellä käytöstä jo todellakin realistista. Itse asiassa yhdellä kädellä käyttöä piti opetella uudestaan - olen jo niin monta vuotta käyttänyt ja testannut puhelimia, joissa en pysty kunnolla edes kirjoittamaan yhdellä kädellä. Viime aikoina testaamistani puhelimista Sony Xperia 5 II tuntui ylivoimaisesti parhaalta ratkaisulta huipputason Androidia etsivälle pienikätiselle käyttäjälle. Yhteenveto Sony Xperia 5 II ei ole täydellinen puhelin. Rutinaa voi antaa monestakin asiasta: pikalataus on hitaampi kuin kilpailijoilla, etukamera on hintaisekseen laitteeksi korkeintaan keskinkertainen, langatonta latausta ei ole, .. Lisäksi Xperia 5 II maksaa paljon - jos pelkät speksit pistetään rinnakkain, vastaavilla spekseillä varustettuja puhelimia saa selkeästi halvemmalla. Mutta.. Sony Xperia 5 II tarjoaa jotain, jota markkinoilla ei montaa ole tarjolla. Se on ihan oikeasti pienen pieni huippupuhelin, eikä huippupuhelimen riisuttu, karsittu ja pienennetty “lite”-versio. Se sopii täydellisesti pieneen käteen, mahtuu farkkujen taskuun ja on erittäin kevyt. Lisäksi se on huippuluuri, josta löytyy myös monien kaipaama 3,5mm kuulokeliitäntä sekä muistikorttipaikka. Ja lisäksi se on yksi ehdottomasti parhaista kamerapuhelimista mitä rahalla ylipäätään voi saada. Kaiken kaikkiaan Sony lyö tiskiin puhelimen, jolle on selkeä kohderyhmä: he, jotka haluavat pienen ja siron huippupuhelimen loistavalla kameralla ja ovat valmiita maksamaan siitä. Vaihtoehtoja? Sony Xperia 5 II:lla on mielestäni kaksi hirvittävän hyvää myyntiargumenttia hallussaan: siro ja pieni koko sekä erittäin hyvät takakamerat - huipputason raudalla. Jos noiden kahden kautta lähdetään hakemaan vertailukohtia, niitä ei markkinoilla ole tarjolla oikeastaan kuin kaksi. Toinen on Samsung Galaxy S20:n perusmalli sekä hiljattain julkistettu iPhone 12 mini. Molemmissa laitteen leveys mahtuu “pienen puhelimen” määritelmämme rajoihin eli alle 7 sentin leveyteen. Kolmikon suhteen valinta on vaikea: omenaihmiselle valinta kallistuu tietysti iPhone 12 miniin, mutta SGS20 ja Xperia 5 II välillä valittaessa päätöstä joutuu pohtimaan enemmän. Xperia 5 II on selkeästi SGS20 kalliimpi, mutta toisaalta sen käyttöliittymän puhtaus ja mielestäni vielä SGS20:stäkin paremmat kamerat ovat oma tekijänsä sopassa. Käytännössä pientä ja siroa huipputason Androidia ostavalla on kaksi vaihtoehtoa: SGS20 tai Sony Xperia 5 II. Päätöstä en osaa kenenkään puolesta sanoa, mutta Sonyn palauttaminen testijakson jälkeen sattui hieman sieluun. Plussat pieni ja siro

huikean hyvät kamerat

erinomainen suorituskyky

akkukesto

pikalataus

puhdas Android Miinukset ei kasvojentunnistusta

sormenjälkilukija jakaa mielipiteet

selfie-kamera

ei langatonta latausta

hinta

pikalataus on nopea, mutta nopeampiakin on