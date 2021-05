Kuulotekniikka julkaisi Kuulotesti-sovelluksen - oman kuulon tilan selvittäminen onnistuu älypuhelimella ja kuulokkeilla maksutta

– Verkosta löytyy kuulon pikatestejä, joissa testataan sanojen erottamista melun seasta. Kuulotesti-appi on ensimmäinen suomenkielinen sovellus, joka perustuu eri taajuuksilla soitettuihin pure tone -ääniin. Tekniikka on samankaltainen kuin virallisessa kuulontutkimuksessa. Tuloksesta saa halutessaan kuulokäyrän, joka auttaa hoitotarpeen arvioinnissa, kertoo Kuulotekniikan toimitusjohtaja Juha Hakala.

on kehittänyt Suomen ensimmäisen-puhelinsovelluksen, joka on ilmainen Androidilla ja iOS-laitteilla. Tällä sovelluksella voi kotioloissa testata oman kuulon älypuhelimen ja kuulokkeiden avulla.Kuulotekniikan kuulotestiin tarvitaan älypuhelin, kuulokkeet ja hiljainen tila, jossa ei ole taustamelua. Sovellus soittaa eri taajuuksilla ja voimakkuuksilla pure tone -ääniä. Testimekaniikka on samankaltainen kuin kuulonhuollon ammattilaisten käyttämissä tutkimuksissa. Vasemman ja oikean korvan kuulo testataan erikseen. Monilla kuulo on tarkempi vasemmassa korvassa.Testi antaa sanallisen arvion käyttäjän sen hetkisestä kuulosta. Lisäksi testin tuloksesta saa halutessaan kuulokäyrän yhdellä eurolla.

– Kuulokojeiden hankkiminen ja säätäminen onnistuu myös etänä. Olemme avanneet Suomen ensimmäisen kuulokojeiden verkkokaupan, johon kuuluu etäsovituspalvelu. Etäsäädöissä käytetään lähtökohtana joko asiakkaan omaa kuulokäyrää tai Kuulotekniikan tilastodataa, Hakala mainitsee.

Kuulotesti-sovellus kertoo, onko tarvetta hakeutua tarkempaan kuulontutkimukseen. Sovelluksesta kuulokäyrän voi lähettää Kuulotekniikalle, jossa neuvotaan, onko jatkohoito tarpeen. Viralliseen kuulontutkimukseen voi tulla maksutta paikan päälle liikkeeseen varaamalla ajan.





Lisätietoa Kuulotesti-sovelluksesta saa täältä.