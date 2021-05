Asus julkaisi pienikokoisen Zenfone 8 -tehopuhelimen ja kääntyvällä kameralla toimivan Zenfone 8 Flipin

Asus Zenfone 8

julkaisi uudet huippupuhelimet,:n jaZenfone 8 tarjoaa pienessä koossa paljon suorituskykyä, kun taas Zenfone 8 Flip hyödyntää Zenfone 7 -sarjasta tuttua kääntyvää kolmoiskameraa.Kumpikin puhelin on heti saatavilla Suomessa.Hinnat:26. toukokuuta puhelimia on mahdollisuus ostaa 50 edullisemmalla hinnalla.

Asus Zenfone 8 Flip

Zenfone 8 on sellainen puhelin, jota monet ovat toivoneet: kompakti Android-huippupuhelin.Laitteen mitat ovat 148 x 68.6 x 8.9 millimetriä, eikä painoakaan ole liikaa 169 gramman muodossa. Puhelimessa hyödynnetään alumiinikehystä ja takaa puhelin on päällystetty Gorilla Glass 3 -lasilla. Lisäksi rakenteeltaan puhelin on saanut IP68-luokituksen. Värivaihtoehdot ovat Obsidian Black ja Horizon Silver.Edessä on Samsungin valmistama 5,9-tuumainen AMOLED-näyttö 20:9-kuvasuhteella, Full HD+ -resoluutiolla (2400 x 1080), 120 hertsin virkistystaajuudella ja 240 hertsin kosketusnäytetaajuudella. Lisäksi kirkkaus yltää jopa 1100 nitiin. Näyttöä suojaa Gorilla Glass Victus.Tehokkaissa komponenteissa ei ole säästetty, sillä sisällä on Qualcommin Snapdragon 888 -tehopiiri. Tämän pariksi saa Suomessa 8 tai peräti 16 gigatavua LPDDR5 RAM-muistia. Sisäistä UFS 3.1 tallennustilaa on 128 tai 256 gigatavua. Muistikorttipaikkaa ei ole.Virtaa antaa 4000 mAh akku, joka tukee 30 watin latausta mukana tulevalla laturilla. Langatonta latausta ei ole saatavilla. Ohjelmiston osalta akulle löytyy säästäviä ominaisuuksia, kuten yläraja lataukselle.Kameroiden osalta Asus luottaa Sonyyn. Takana on optisen kuvanvakaimen omaava 64 megapikselin IMX686 -kenno ja 12 megapikselin ultralaajakulmakamera IMX363 -kenno. Edessä on 12 megapikselin IMX663 -kenno.Pääkameralla voi kuvata 8K30fps -videota ja ultralaajakulmalla 4K60fps -videota. Videokuvausta ajatellen laitteessa on kolme mikrofonia.Muita puhelimen ominaisuuksia ovat sormenjälkilukija, stereokaiuttimet, 3.5 mm:n kuulokeliitäntä, Wifi 6E, Bluetooth 5.2 ja NFC.Käyttöjärjestelmänä on uusin Android 11, jonka päällä on Asuksen lisäyksiä ZenUI 8:n muodossa. Asus lupaa puhelimelle kaksi isompaa Android-käyttöjärjestelmäpäivitystä (Android 12 ja Android 13).Zenfone 8 Flip on puolestaan suora jatkaja Zenfone 7 -sarjan puhelimille Puhelimessa käytetään kolmoiskamerajärjestelmää, joka kääntyy takaa moottorin avulla myös etukameroiksi. Pääkamera on 64 megapikselin Sony IMX686, jonka parina on makrokuvauksella varustettu 12 megapikselin IMX363 ja 8 megapikselin 3x optiseen zoomiin kykenevä telekamera.6,67-tuumaisessa Samsungin valmistamassa AMOLED-paneelissa ei siis ole minkäänlaista lovea, sillä erillistä etukameraa ei tarvita. 20:9-kuvasuhteen omaava näyttö toimii Full HD+ -resoluutiolla ja 90 hertsin virkistystaajuudella. Kirkkaus yltää 1000 nitiin ja näyttöä suojaa Gorilla Glass 6 -lasi.Laitteen mitat ovat 165,04 x 77,28 x 9,6 millimetriä ja painoa löytyy 230 grammaa.Suorituskyvystä vastaa Snapdragon 888, jonka pariksi on valikoitunut 8 gigatavua keskusmuistia ja 256 gigatavua sisäistä tallennustilaa. Tässä puhelimessa on myös muistikorttipaikka. Akun kapasiteetti on 5000 mAh ja se tukee 30W latausta mukana tulevalla laturilla.Muita ominaisuuksia ovat Wifi 6, Bluetooth 5.2, NFC ja stereokaiuttimet.Käyttöjärjestelmänä on uusin Android 11, jonka päällä on Asuksen lisäyksiä ZenUI 8:n muodossa. Asus lupaa puhelimelle kaksi isompaa Android-käyttöjärjestelmäpäivitystä (Android 12 ja Android 13).