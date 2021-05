200 euron Poco M3 Pro 5G tarjoaa 90 Hz FHD+ -näytön ja 5000 mAh akun

"Nopean 5G-verkon edut ovat paljon muutakin kuin nopeat latausajat, laadukkaat videot tai sujuva pelaaminen. 5G mahdollistaa myös vakaamman verkon ruuhkaisilla alueilla. POCO M3 Pro 5G tarjoaa 5G:n ominaisuudet edullisesta hinnastaan huolimatta. Se on jälleen osoitus lupauksestamme tuoda tärkeät innovaatiot käyttäjien saataville", sanoo POCO Globalin tuotemarkkinoinnin johtaja Angus Ng.

POCO Global julkaisi edulliseen hintaluokkaan sijoittuvan-puhelimen. Puhelimen keskeisiä ominaisuuksia ovat 90 hertsin Full HD+ -näyttö ja pitkä akunkesto.POCO käyttää nyt ensimmäistä kertaa MediaTek Dimensity -teknologiaa. Sisällä on 7 nanometrin valmistustekniikan MediaTek Dimensity 700 -piiri, joka tarjoaa 5G-yhteydet. Laite tukee kahta 5G-liittymää, jolloin 5G on aina käytössä vaihtamatta SIM-korttia. Piirin parina on 4 tai 6 gigatavua LPDDR4X-RAM-muistia. UFS 2.2 -tallennustilaa on 64 tai 128 gigatavua.

Eteen on laitettu 2400 x 1080 resoluution 6,5 tuuman -näyttö. Virkistystaajuus on myös korkeampi 90 hertsiä, joka parantaa laitteen sulavuutta. DynamicSwitch vaihtaa virkistystaajuutta automaattisesti joko 90Hz:n, 60Hz:n, 50Hz:n tai 30Hz:n taajuuteen sisällön mukaan, mikä säästää virtaa.Virran pitäisi riittää pariksi päiväksi 5000 mAh akun myötä. Puhelin tukee 18 watin pikalatausta, ja mukana tulee 22,5 watin laturi.Takana on 48 megapikselin pääkamera (1/2", f/1.79), 2 megapikselin makrokamera (f/2.4) ja 2 megapikselin syvyyskamera (f/2.4). Videon osalta pääkamera kykenee Full HD 30 fps -kuvaan. Edessä on 8 megapikselin kamera.Kameroiden alapuolella on iso POCO-logo. Värivaihtoehdot ovat POCO Yellow, Power Black ja Cool Blue. Mitat ovat 161.81 x 75.34 x 8.92 mm ja painoa löytyy 190 grammaa.Lisäksi puhelimessa on IR-lähetin, NFC ja 3.5 mm kuulokeliitäntä.POCO M3 Pro 5G tulee kansainvälisille markkinoille kahtena eri muistiversiona: 4 GB + 64 GB ja 6 GB + 128 GB. Kansainväliset hinnat ovat 179 ja 199 euroa. Puhelin tulee myyntiin myös Suomessa, mutta tarkkaa tietoa ei vielä ole ajankohdasta. Myös hinta saattaa olla eri.Lisätietoa puhelimesta saa täältä sekä POCO M3 Pro 5G:n teknisistä tiedoista Lue myös: Poco M3 arvostelu