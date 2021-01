Arvostelussa Poco M3: Alle 200 euron puhelin, jonka ominaisuudet hintaa paremmat

Tasainen näyttö peittää lähes koko etupuolen, sillä vain alareunalla on hieman enemmän mustaa ja yläreunan keskellä on pieni näyttölovi 8 megapikselin etukameralla.

Poco M3 siis hyödyntää Full HD+ -näyttöä, joka on kooltaan 6,53-tuumainen. Se toimii perinteisellä 60 hertsin virkistystaajuudella.

Yleensä alle 200 eurolla saa HD+ -resoluutioon perustuvan näytön, mutta Poco on onnistunut tuomaan tähän muutoksen M3 -puhelimen myötä.

Puhelimen oikeassa kyljessä sijaitsee sormenjälkilukija, jonka toiminta on varmaa ja kohtuullisen nopeaa.

Tässä hintaluokassa M3:n näyttö on loistava valinta videoiden katseluun sekä selaamiseen. Puhelin sopii etenkin median kulutukseen, sillä M3 sisältää myöskin hintaluokassaan harvinaiset stereokaiuttimet. Ääntä voi myös kuunnella 3.5 mm:n kuulokeliitännän kautta.

Akku ei lopu kesken

Pocon toimintoihin antaa virtaa massiivinen 6000 mAh akku. Tästä riittää virtaa helposti kahdeksi päiväksi ja todennäköisesti useammaksi päiväksi, jos puhelinta käyttää vain vähän.

Esimerkiksi kahden tunnin YouTube-videon katselu kulutti akkua 12 prosentin verran, kun näytön kirkkaus ja kaiuttimet olivat asetettuna 50 prosenttiin.

Pakkauksen mukana toimitetaan 22.5W laturi, mutta puhelin itse tukee 18W latausta. Tyhjästä täyteen lataaminen kestää reilusti toista tuntia, mutta onneksi lataamista ei tarvitse kovin usein tehdä viikon aikana.

Isosta akusta huolimatta puhelin paino pysyy kohtuullisessa 198 gramman lukemassa. Puhelin on rakenteeltaan muovia, mutta takakansi on kiiltävän muoviläpyskän sijaan suurimmaksi osaksi pinnaltaan tekonahkaa muistuttavaa, joka myös tuntuu hyvältä. Testilaitteen väri on musta ja ainakin tämä väri piilottaa hyvin sormenjäljet.

Pakkauksessa toimitetaan hyvänä lisänä myöskin muovinen suojakuori.