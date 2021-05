Miltä kuulostaisi ohjelmointi kännykällä? Onnistuu, yllättävän hyvin!

Iso siivu maailman ohjelmoijista kehittää nykyisin sovelluksia kännyköille. Mutta harvempi tekee varsinaista ohjelmointia kännykällä, vaan luottaa siinä sisukkaasti pöytäkoneeseen ja todennäköisesti useampaan näyttöön. Mutta koodin vääntäminen onnistuu myös kännykällä.Muttama viikko sitten itselleni iski tilanne, että täytyi korjata nopeasti pari riviä AfterDawnin taustakoodista, mutta en ollut läppärin - saati pöytäkoneen - lähelläkään. Tilanne onneksi ratkesi helposti, mutta aloin tutkimaan vaihtoehtoja jatkoa ajatellen.Pienen selvittelyn jälkeen selvisi, että vuosien 2015 ja 2017 välillä Androidille kehitettiin kilpaa puhelimessa toimivia avoimen lähdekoodin koodieditoreita. Valitettavasti käytännössä kaikki projektit ovat sittemmin kuolleet - tai ainakin hiipuneet todella hiljaisiksi. Kuolleista projekteista kehuja keräsivät mm.sekä. Kumpaakaan ei ole vain päivitetty vuosikausiin. Onneksi toimivia vaihtoehtojakin lopulta löytyi

Androidin editorit ohjelmointiin

Näppäimistö ohjelmointiin

Pari aktiivista projektia kuitenkin löytyi: etenkin JavaScript-ohjelmointiin suunniteltu ilmainen, maksullinen Dcoder , maksullinen Code Editor sekä avoimen lähdekoodin Acode Kaikkia nopeasti testattuani päädyin ottamaan Acoden käyttöön. Editori on varsin perusmuotoinen tekstieditori, mutta siitä löytyy käytännössä lähes kaikki tarvittava nopeaan koodin korjailuun. Acode osaa yhdistyä, tukee useita eri syntakseja, tukee FTP-siirtoja, jne.Ainoastaan puute muiden kuin Githubin ylläpitämiin git-tietovarastoihinkytkeytyminen Acodesta puuttuu, eli suoraa integrointia gitin kanssa ei ole mahdollista toteuttaa, ellei organisaatio käytä nimenomaan Githubia. Ja erillisten Androidille tarkoitettujen git-asiakasohjelmien tila on hieman heikoilla kantimilla: ainoastaan PocketGit vaikuttaisi käyttöön sopivalta, mutta senkin viimeisin päivitys on vuodelta 2017.Acodesta on myös maksullinen versio, mutta sen ainoa ero ilmaisversioon on sen tuki tummalle teemalle. Ideana on pikemminkin tukea Acoden kehittäjää kuin rahastaa editorilla.Mikään tavanomainen Androidin näppäimistö ei ole sellaisenaan sopiva ohjelmointiin: ohjelmoitaessa erikoismerkkien käyttöaste on aivan eri luokkaa kuin tavallista tekstiä kirjoitettaessa. Pelkästään jo HTML:ää kirjoitettaessa täytyy erikoismerkkien kuten > < ja / olla nopeasti näkyvillä näppäimistöllä. Lisäksi oikeinkirjoituksen tarkistusta ei luonnollisestikaan voi pitää päällä.Mutta tähänkin ongelmaan löytyy näppärä ratkaisu: Hacker's Keyboard Hacker's Keyboard on suunniteltu nimenomaan ohjelmointiin sekä mm. SSH-terminaalien käyttöön, joten erikoismerkit ja muut kontrollimerkit ovat suoraan näppäimistöllä näkyvissä. Lisäksi näppäimistön asettelua ja erikoismerkkien valikoimaa voi muokata käytännössä täysin vapaasti.Mutta kyllä, nopea koodin korjailu tien päältä on täysin mahdollista pelkkää Android-puhelinta käyttäen. Aivan kokonaista työpäivää en ehkä viettäisi koodia puhelimen kautta kirjoittaen, mutta tarvittaessa sekin onnistuu.Android-tabletilla hommasta tulee jo merkittävästi mielekkäämpää, sillä sekä Acode että Hacker's Keyboard tukevat tabletin isompaa näyttöä varsin mainiosti.