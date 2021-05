Suunto 9 Peak -urheilukello tarjoaa kattavat ominaisuudet ohuessa ja tyylikkäässä muotoilussa

"Kun suunnittelemme uuden kellon, aloitamme tutkimalla käyttäjien toiveita ja yhdistämme saadut tiedot viimeisimpiin teknisiin uutuuksiimme. Huomasimme, että käyttäjät haluaisivat kaikki Suunto 9 Baron ominaisuudet, mutta pienemmässä, ranteeseen sulautuvassa muodossa, menettämättä kuitenkaan hippuakaan akunkestosta tai toiminnoista. Suunnittelijamme ja insinöörimme ovat tehneet tiivistä yhteistyötä, jotta Suunto 9 Peak toteuttaisi tämän toiveen", sanoo Heikki Norta, Suunnon toimitusjohtaja.





"Meillä on taustalla 85 vuoden kokemus seikkailutuotteiden valmistamisesta, ja olemme ylpeitä tämän uuden kellomallin pohjoismaisen minimalistisesta tyylistä."

julkaisi-urheilukellon, yhtiön uuden lippulaivamallin. Suunto 9 Peak on Suunnon historian ohuin, tehokkain ja kestävin kello, jossa ei ole tehty kompromisseja. Suunto 9 Baron innoittama uutuus on suunniteltu seikkailuihin ja huippuelämyksiin sekä vastaamaan kaikkiin odotuksiin, joita käyttäjillä voi puettavasta urheilulaitteesta olla.Suunnon mukaan kelloa on testattu ääriolosuhteissa. Ohuemman ja kevyemmän muotoilun lisäksi keskeisiä ominaisuuksia ovat muun muassa 170 tunnin GPS-tallennuskapasiteetti Retki-tilassa, veren happisaturaation mittaus ja akun täyteen lataus yhdessä tunnissa.Huippuominaisuudet toki näkyvät myös hinnassa, sillä perusversio maksaa 569 euroa ja titaaniversio maksaa puolestaan 699 euroa.





Suunto 9 Baro -kelloon verratessa uutuus on 37 % ohuempi ja 36 % kevyempi. Suunto 9 Peakistä tulee myyntiin kaksi eri tyylistä mallia ja neljä luonnon inspiroimaa väriä: Granite Blue Titanium ja Birch White Titanium, joissa on käytetty safiirilasia ja kestävää 5-luokan titaania, sekä All Black ja Moss Gray, joissa on käytetty safiirilasia ja ruostumatonta terästä.



Uutuuden mitat ovat 43 x 43 x 10,6 mm ja painoa puolestaan löytyy 52 grammaa. Kello on myös vesitiivis 100 metriin asti.



Ranneketta on parannettu uudella metallisella kiinnitystapilla. Näiden myötä kellon kerrotaan olevan ranteessa erittäin hyvin istuva.



Pyöreän näytön resoluuti on 240 x 240 pikseliä ja sen ympärillä kulkee mustaa reunaa. Näyttö tukee nyt automaattista kirkkauden säätöä olosuhteiden mukaan.







Akunkeston luvataan yltävän 170 tuntiin harjoittelutilassa GPS:llä. Pelkässä aikatilassa akunkesto on jopa 14 päivää. Suunto myös paransi latausnopeutta, sillä akun saa täyteen nyt tunnin latauksella.



Suunto 9 Peak sisältää muista Suunto 9 -kelloista tuttuja ominaisuuksia. Ominaisuuksiin kuuluvat yli 80 urheilutilaa, kuten juoksu, vaellus, maastopyöräily, hiihto ja uinti, mukautettavat näytöt, joihin voi valita oman harjoituksen kannalta tärkeimmät tiedot, älykäs akunhallintajärjestelmä, tarkka rannemittausta käyttävä sykeseuranta, tarkat säätiedot ja kellon laajat navigointitoiminnot.



Suunto 9 Peak -kellon kanssa hyödynnetään Suunto-sovellusta, jolla käyttäjät voivat tehokkaasti suunnitella reittejä lajikohtaisten lämpökarttojen ja suosittujen aloituspisteiden perusteella ja siirtää ne kelloon offline-navigointikäyttöä varten. Suunto 9 Peakin ja Suunto-sovelluksen välinen synkronointinopeus on nyt myös tuplaantunut Bluetooth 5 -tekniikan myötä.





Suunto 9 Peak on myynnissä Suunnon verkkokaupassa ja valikoiduilla jälleenmyyjillä 17.6.2021 lähtien. Ennakkomyynti puolestaan käynnistyy 25.5.2021.



Suunto 9 Peakin suositushinta on 569 euroa ja Suunto 9 Peak Titanium maksaa 699 euroa.