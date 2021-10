Testissä Suunto 9 Peak Titanium: urheilukellojen eliittiä

Pienessä koossa ja painossa on onnistuttu mainiosti, sillä painoa vain 52 grammaa. Tämän myötä kellon yleensä unohtaa käteen, sillä siihen tottuu nopeasti.

Suunto keskittyi 9 Peak -kellon kohdalla pieneen kokoon ja kestävyyteen. Peakin kohdalla on otettu mallia Baro-kellosta, mutta tähän verratessa Peak on 37 % ohuempi ja 36 % kevyempi.

Kyseinen kello on urheilukellojen eliittiä. Tämä näkyy muun muassa materiaaleissa, sillä kellossa käytetään titaania ja näytön päällä on safiirilasia.

Suunto 9 Peak on tyylikäs kello ulkonäöltään. Testilaittessa käytetään titaanirunkoa ja sen mukana tulee tummansininen ranneke. Ranneke kiinnitetään metallisella kiinnitystapilla, joka on erittäin hyvä tapa kiinnitykseen, sillä kiinnittäminen on nopeaa eikä se irtoa itsestään.

Ranneke on hyvin pehmeä ja taipuisaa materiaalia. Se on leveydeltään 22 millimetriä ja sen voi helposti irrottaa kellosta, jos haluaa osaa käyttää kellon kanssa muunlaista ranneketta.

Kellon oikealla puolella on kolme painiketta, jotka tarjoavat erittäin miellyttävän vastineen painettaessa. Näyttö on päällystetty safiirilasilla, joka kestää paremmin iskuja ja naarmuja kuin normaali lasi.

Käyttäminen

Kellossa käytetään hyvin yksinkertaista käyttöjärjestelmää, mutta se eroaa muiden kellojen vastaavista. Kellossa on kosketusnäyttö, mutta suurin osa toiminnoista ja navigoinnista voidaan hoitaa kolmen painikkeen avulla. Tämä helpottaa käyttöä etenkin urheilusuoritusten aikana.