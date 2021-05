Telia laajentaa Jyväskylän 5G-verkon kattavaksi kesän aikana

"5G-verkkomme kattaa jo 70 % Jyväskylän asukkaista, mutta nyt panostamme asiakastyytyväisyyden kehittämiseen varmistamalla alue kerrallaan kunnollisen peiton. Puhelimet uudistuvat vauhdilla 5G-kantaan ja asiakkaat siirtyvät 5G:n käyttäjiksi, joten nyt on oikea aika vahvistaa peittoa kattavaksi", sanoo paikallisjohtaja Milla Hänninen Telialta.

on kertonut laajentavansa Jyväskylän 5G-verkon peiton kattavaksi verkoksi kesän ja syksyn aikana. Jyväskylän kerrotaan olevan ensimmäisiä kattavasti 5G-aikaan siirtyvistä kaupungeista.Vielä kesän kynnyksellä peitto rakentuu kaupungin länsipuolelle Keltinmäen suuntaan, ja rakennustyö jatkuu katkeamatta kesällä ja syksyllä. Rakentaminen on edennyt Keski-Suomessa muutenkin vauhdilla, ja 5G verkko on avattu Jyväskylän lisäksi jo muun muassa Hankasalmella, Jämsässä, Laukaassa ja Äänekoskella.





Telian mukaan Telian 5G-verkko on jo yli kahden miljoonan suomalaisen käytössä. Oman verkon lisäksi DNA:n ja Telian yhteisesti omistama yhtiö Suomen Yhteisverkko Oy rakentaa Nokian kanssa 5G-verkkoa Pohjois- ja Itä-Suomeen, tällä hetkellä Heinävedelle ja Leppävirralle.

Telian 5G-verkon kuuluvuuden näet täältä