Telia rakentaa 5G-verkon Turussa kattavaksi kesän ja syksyn aikana

"Turussa ja Raisiossa 5G-verkkomme kattaa jo lähes 80 % asukkaista ja Naantalissa ja Kaarinassa ollaan lähes yhtä pitkällä, mutta nyt panostamme asiakastyytyväisyyden kehittämiseen varmistamalla alue kerrallaan kunnollisen peiton. Nyt on hyvä aika viimeistellä kesäkaupunki Naantalin 5G-peitto, ja Kaarinan ja Piispanristin kasvavat alueet ovat toinen tärkeä painopiste", sanoo paikallisjohtaja Marko Villa Telialta.

on kertonut Turun 5G-verkon jatkorakentamisesta, jonka myötä verkko tulee kattavaksi Turussa ja lähikunnissa.5G-peitto täydennetään vielä kesän kynnyksellä kattavaksi Raision ja Naantalin alueella Raisiontieltä Turun telakka-alueelle asti. Toinen rakentamisen painopiste on Kaarinassa, ja rakentaminen jatkuu Turussa katkeamatta kesällä ja syksyllä.Rakentaminen on edennyt vauhdilla, sillä 5G-verkkoa on käytössä myös mm. Salossa, Liedossa, Loimaalla, Paimiossa ja Pöytyällä.





Aiemmin Telia kertoi laajentavansa Jyväskylän 5G-verkon peiton kattavaksi verkoksi kesän ja syksyn aikana.

Telian kuuluvuuskartan näet tästä