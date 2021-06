Huawei Watch 3 -älykello käyttää Huawein HarmonyOS -käyttöjärjestelmää

"Uudet Huawei Watch 3 -kellot ovat riippumattomia, älykkäitä ja yhtä tehokkaita kuin älypuhelimet. Ne on suunniteltu tekemään käyttäjän arjesta entistä mukavamman. Terveys- ja hyvinvointitoiminnot ovat aina olleet puettavien laitteidemme ydinvahvuuksia, ja nyt niiden joukkoon liittyvät ruumiinlämmön tunnistus sekä käsienpesun ja kaatumisen tunnistus. Tämän myötä käyttäjällä on hyödynnettävänään aiempaa kattavampi valikoima hyvinvointitoimintoja", sanoo Kevin Ho, Chief Operating Officer, Huawei Consumer Business Group.

julkistija-älykellot, jotka ovat yhtiön ensimmäiset kellot Huawein omalla-käyttöjärjestelmällä.Huawei on aiemmin käyttänyt kelloissa omaa kevyttä LiteOS -käyttöjärjestelmää, mutta HarmonyOS sopii kaikenlaisiin älylaitteisiin tehden niiden käytöstä yhdessä yhtenäisempää.







Kellossa käytetään pyöreää 1,43-tuumaista AMOLED-näyttöä. Näytön tarkkuus yltää 326 pikseliin tuumaa kohden ja kirkkaus yltää 1000 nitiin. Virkistystaajuus on perinteinen 60 hertsiä.Näytöllä näkyviä toimintoja voi hallita korkeuksella tai pyörivällä kruunupainikkeella. Kruunupainikkeella voi selata kellon sovelluksissa ja sitä painamalla pääsee esimerkiksi takaisinpäin sovelluksesta. Laitteissa on 316L-tyypin ruostumattomasta teräksestä valmistettu kuori. Rannekkeiden joukossa valittavissa on fluoroelastomeerista, nailonista, nahasta, ruostumattomasta teräksestä sekä titaanista valmistettuja vaihtoehtoja.HarmonyOS tuo kelloille uuden kotinäkymän ruudukkovalikon muodossa sekä AppGalleryn kolmannen osapuolen sovelluksia vasten, mutta muuten käyttöjärjestelmä kellolla muistuttaa ensimmäisten arvostelujen mukaan LiteOS -versiota.Huawei Watch 3 Pro ja Watch 3 tukevat itsenäisiä verkkoyhteyksiä. Aktivoimalla puhelimen eSIM-palvelun käyttäjät voivat jakaa puhelinnumeronsa ja puhe- sekä dataliittymänsä älypuhelimen ja älykellon välillä.Watch 3 kestää käyttöä jopa 3 päivän ajan älykkäässä tilassa ja 14 päivää pitkän akkukeston tilassa. Watch 3 Pro takaa viisi päivää käyttöä älykkäässä tilassa ja jopa 21 päivää pitkän akkukeston tilassa.Kellon pohjasta löytyy sykemittari. Kellot tukevat jopa 100 erilaista harjoitustilaa ja seuraavat unta sekä ruumiinlämpöä. Lisäksi mukana ovat muun muassa verensokerinhallinta, kaatumisen tunnistus, hätätilanteiden SOS-toiminnot ja Sp02-mittaus.Huawei Watch 3 -sarja tulee Suomessa myyntiin elokuussa. Watch 3:n suositushinta on 399 euroa ja Watch 3 Pro:n 449 euroa.