Huawein Watch 3 -älykellot saapuivat myyntiin Suomessa 399 ja 449 euron hinnoilla

"On hienoa esitellä ensimmäinen HarmonyOS-älykello Suomen markkinoille. Jopa kolmen viikon akunkesto, Suomessa kehitetty TruSport-algoritmi liikunnan seuraamiseen sekä tyylikäs muotoilu muodostavat kiinnostavan paketin kaikille, jotka haluavat seurata monipuolisesti omaa hyvinvointiaan", sanoo Joonas Nurmela, Huawein johtava PR- ja viestintäpäällikkö.

Huawein uudet kellot erottuvat muista etenkin käyttöjärjestelmän suhteen, sillä uudet laitteet ovat markkinoiden ensimmäiset HarmonyOS -käyttöjärjestelmää hyödyntävät älykellot.









Laitteissa on muun muassa kaartuva 3D-lasinäyttö, 316L-tyypin ruostumattomasta teräksestä valmistettu runko sekä täysin uudenlainen pyöritettävä 3D-sivupainike, joka tunnistaa eri painallusvoimakkuudet ja vastaa käyttöön värinällä.



Kelloissa on panostettu liikuntaan ja terveyden hallintaan. Tässä hyödynnetään Suomessa kehitettyä TruSport-algoritmia, jonka kerrotaan toimivan urheilutoimintojen aivoina.



Kelloissa on jopa 100 erilaista urheilutilaa, sykemittaus, unen seuranta, Sp02-mittaus, verensokerinhallinta, kaatumisen tunnistus sekä hätätilanteiden SOS-toiminnot.



Kellot tukevat itsenäisiä verkkoyhteyksiä eSIM-palvelun avulla. Watch 3 Pro takaa viisi päivää käyttöä älykkäässä tilassa ja jopa 21 päivää pitkän akkukeston tilassa. Watch 3 taas toimii yhdellä latauksella kolme päivää älykkäässä tilassa ja 14 päivää pitkän akkukeston tilassa.



