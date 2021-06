Traficom varoittaa: salasanoja ja muita tietoja varastavaa Android-haittaohjelmaa jaetaan suomenkielisen tekstiviestin muodossa

Liikenne- ja viestintävirastoon tiedottanut vakavasta vaarasta, joka koskee Android-laitteita. Kyseessä on suomenkielinen tekstiviesti matkalla olevasta paketista ja linkistä huijaussivustolle.Huijausviesti kulkee kuljetus- ja kuriiripalveluyhtiö DHL:n nimissä. Siinä kerrotaan matkalla olevasta paketista ja yhteyteen on lisätty linkki, josta voi seurata pakettia.Linkki vie kuitenkin huijaussivustolle, jossa pyydetään lataamaan .apk-tiedosto . Näillä .apk-tiedostoilla Androidin sovellukset jaetaan ja asennetaan laitteille, joten huijaus ei toimi Applen iOS-käyttöjärjestelmän laitteilla.Kyseinen haittaohjelma on nimeltään. Tämän haittaohjelman kerrotaan kykenevän varastamaan Android-laitteelta esimerkiksi salasanoja ja muita henkilökohtaisia tietoja, joten kyseessä on vakava uhka, mikäli haittaohjelma päätyy laitteelle.Kyberturvallisuuskeskus on antanut ohjeet, jos FluBot-haittaohjelman on asentanut laitteelle:

Palauta laite tehdasasetuksille

Jos käytit pankkisovellusta tai käsittelit luottokorttitietoja saastuneella laitteella, ole yhteydessä pankkiisi

Vaihda salasanat palveluihin, joita olet käyttänyt laitteellasi

Ota yhteyttä operaattoriisi, sillä liittymästäsi on voinut lähteä maksullisia viestejä

Lisätietoa aiheesta saa täältä