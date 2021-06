Arvostelussa Sony Xperia 10 III - Pieni puhelin, hurja akkukesto

Sony Xperia 10 III arvostelu

Sony jatkaa kulkuaan kännykkämaailman outona tapauksena: firmana, joka kulkee mallistonsa kanssa sisukkaasti täysin omia polkujaan, trendeistä piittaamatta. Saimme arvosteluumme yhtiön kesäkuussa 2021 myyntiin tulevan keskihintaisen Sony Xperia 10 III -puhelimen, joka on siis nimensä mukaisesti Sony Xperia 10 -sarjan kolmas versio. Sony Xperia 10 III tulee myyntiin noin 450 euron hinnalla ja asettuu hintahaarukkaan, jossa kilpailu on todella kovaa. Mutta yhtiöllä on - jälleen kerran - pari ässää hihassaan, jolla se pyrkii erottumaan massasta edukseen. Uutuuden tärkein myyntivaltti on sen pieni koko: leveyttä on tasan 68 mm ja painoakin ainoastaan 169 grammaa. Käytännössä puhelin on yksi äärimmäisen harvoista myynnissä olevista Android-laitteista, jota voidaan vielä pitää pienenä, yhdellä kädellä käyttävänä puhelimena. Lisäksi siitä puhelimesta löytyy pari monelle ostajalle merkittävää teknistä yksityiskohtaa: siinä on 3,5mm kuulokeliitäntä sekä IP65/68 -sertifikaatti (joka kertoo puhelimen olevan siis vesitiivis ja kestävän pölyä). Pistimme uutuuden testiin ja tutkimme, miten se pystyy haastamaan keskihintaiset Androidit muilla osa-alueilla. Tekniset tiedot Mitat:

154 x 68 x 8,3mm

Paino:

169 grammaa

Näyttö:

6 tuumaa,

2520 x 1080 pikseliä (457 ppi),

60 Hz OLED

Gorilla Glass 6

Qualcomm Snapdragon 690 5G -järjestelmäpiiri

Muisti:

6 GB;

128 GB tallennustilaa

Pääkamera: 12 megapikseliä, EIS, f/1,8 aukko

Ultralaajakulmakamera: 8 megapikseliä, f/2,2 aukko, 120 asteen kuvakulma

Telekamera: 8 megapikseliä, f/2,4 aukko

8 megapikseiä, EIS

Akku:

4500 mAh (ei vaihdettavissa)

Käyttöjärjestelmä:

Android 11

Muuta:

tupla-SIM, muistikorttipaikka (muistikorttia käytettäessä vain toinen SIM-paikka käytössä)

5G, USB Power Delivery (USB PD) -standardia tukeva

Mukana 7W -laturi, nopeampi laturi pitää ostaa erikseen

IP65 / IP68 sertifioitu (vesitiivis, pölytiivis)

USB-C sekä 3,5mm kuulokeliitäntä

Hinta:

449 euroa (julkaisuhetkellä, tarkista tuore hinta linkin takaa) Ulkonäkö ja rakenne

Sony Xperia 10 III ei lähde hötkyilemään trendien perässä ulkonäkönsä ja suunnittelunsa osalta, lainkaan. Puhelin on lähes identtinen ulkonäöltään kaikkiin yhtiön viime vuoden aikana julkaisemiin Xperia -malleihin ja lähes täsmälleen saman näköinen kuin edeltäjänsä Sony Xperia 10 II. Puhelin on erittäin “pitkulainen” eli näyttö on kapea, mutta todella korkea. Kuvasuhde on hurja 21:9, jolla näytön tuumakooksi on saatu kuusi tuumaa, vaikka leveyttä onkin reilusti vähemmän kuin muissa 6” näytöllä varustetuissa kännyköissä. Näytön kehyksiä on kavennettu edeltäjään nähden ja näyttö täyttääkin kiitettävän hyvin koko puhelimen etualan. Aivan näytön alareunasta löytyy puhelimen ainoa kaiutin.

Takaa ei sielläkään ole isoja muutoksia tehty: takaa katsottaessa vasemmasta yläkulmasta löytyy kameramoduuli, josta löytyvät puhelimen kaikki kolme takakameraa. Pintamateriaalina on sekä edessä että takana Gorilla Glass 6 -lasi, joten monista muista keskihintaisista puhelimista tuttu muovisuus puuttuu rakenteesta kokonaan. Silmän totuttua pitkulaiseen muotoon, puhelin näyttää kaikessa yksinkertaisuudessaan erittäin hyvältä, vaikka siitä puuttuukin kaikki kiinalaisvalmistajien suosima bling ja räväkkyys.

Puhelimen kaikki fyysiset painikkeet on sijoitettu puhelimen oikealle sivulle. Kyljestä löytyvät äänenvoimakkuuden säätöön tarkoitetut painikkeet, virtanäppäin sekä Google Assistant -painike. Virtanäppäin toimii samalla myös näytön lukitusnäppäimenä että sormenjälkilukijana. Google Assistant -painike tekee puolestaan juurikin sen, mitä nimikin kertoo: sen painaminen avaa aina Googlen avustajan, eikä napin ominaisuutta voi lainkaan muuttaa. Googlen avustajan ollessa Suomessa edelleen varsin torso, nappi jää meillä ikävään turhaksi ja siihen toivoisikin vaihtoehtoa vaihtaa toiminnallisuus johonkin muuhun.

Alareunasta löytyy lataukseen ja tiedonsiirtoon tarkoitettu USB-C -portti sekä puhelimen mikrofoni.

Yläreunasta löytyy nostalgiannälkäisille ihastusta herättävä 3,5mm kuulokeliitäntä.

Vasemmasta kyljestä löytyy puhelimen SIM-kortin kelkka, jonka saa auki ilman työkaluja, pelkällä kynnellä vetämällä. Kelkassa on tarjolla paikka joko kahdelle nano-SIM -kortille tai yhdelle nano-SIM -kortille ja yhdelle muistikortille. Näyttö

Sony Xperia 10 III näyttö on 6 tuuman kokoinen, 21:9 kuvasuhteen venytetty FullHD -näyttö. Näytön tekniikkana käytetään OLEDia ja näytön virkistystaajuus on perinteinen 60 Hz. Xperia 10 III onkin yksi harvoista tämän hintaluokan puhelinmalleista, joka käyttää enää vanhaa 60 Hz virkistystaajuutta - valtaosa noin 400 euron kännyköistä on siirtynyt käyttämään jo korkeampaa 90 Hz virkistystaajuutta, osan siirryttyä jo huippuluurien 120 Hz virkistystaajuuden käyttöön.

Kuten Sonyn puhelimissa yleensäkin, Xperia 10 III:n värimaailma on erittäin hyvä ja luonnollinen. Perusasetuksilla värit ovat aavistuksen verran kylmiä, mutta valikoiden kautta säädettäessä värimaailmaa lämpimämmäksi, saavutetaan varsin hyvä realismi väritoiston osalta. Valitettavasti näytön kirkkaus ei ole sen parhaita puolia: valovoimaa on selkeästi vähemmän kuin valtaosassa kilpailijoillaan. Näyttö on kyllä käytettävissä kirkkaana kesäpäivänäkin, mutta verrattaessa näytön kirkkautta kilpailijoihin, toivoisi tähän puoleen panostetun selkeästi enemmän. Näyttö on kohtuullisen hyvä kompromissi kaikesta huolimatta: hyvä värimaailma on selkeä plussa, vaikkakin matalahko virkistystaajuus ja korkeintaan keskitasoinen näytön kirkkaus ovat selkeät miinuspuolet. Takakamerat Kameroiden osalta Sony luottaa selkeään konseptiin: tarjolla on kolme kameraa ja mielestäni juuri ne, jotka puhelimessa pitääkin olla. Pääkamera on 12 megapikselin Sonyn omaa IMX 486 -sensoria käyttävä paketti, jonka aukkolukuna on f/1,8. Laajakulmakameran osalta Sony - yllättävää kyllä - luottaakin kilpailijan sensoriin: 8 megapikselin ultralaajakulmakamera käyttää Samsungin S5K4H7 -sensoria, f/2,2 aukolla.Kolmantena kamerana takaosan kameramodulista löytyy 8 megapikselin telekamera, jossa sensorina on OmniVisionin OV8856. Kaikki kamerat nojaavat puhtaasti elektroniseen kuvan vakauttamiseen, eli optista kuvanvakainta ei löydy yhdestäkään takakamerasta.

Sonyn oma kamerasovellus on hyvin perinteinen ja yksinkertainen käyttöliittymältään. Perustila on tuttu lähes mitä tahansa muuta nykyaikaista kännykkää käyttävälle. Ainoastaan kolmen takakameran välillä vaihtelu on jostain syystä tehty yhden napin taakse, joka vaihtaa napautus kerrallaan käytössä olevaa kameraa: Eli vaikkapa telekamerasta (listan viimeinen( vaihtaminen pääkameraan vaatii kaksi napautusta “zoomauskertoimen” kohdalla. Muilta osin kamerasovellus on varsin mukiinmenevä, mutta tarkempien “Pro-tilan” säätöjen osalta sovellus on rajoitetu pelkkään pääkameraan. Eli valkotasapainon ja muiden asetusten säätöä ei voi tehdä lainkaan, jos halutaan käyttää tele- tai laajakulmalinssiä. Kameran kuvanlaatu on omassa hintaluokassaan varsin mukiinmenevää: pääkamera ja laajakulmakamera tuottavat värimaailmaltaan hyviä kuvia, etenkin päivänvalossa. Telekameran osalta kuvat ovat hieman eri sävyssä kuin muilla kameroilla otetut kuvat - asiaa ei juurikaan huomaa, paitsi verrattaessa samasta kohteesta eri kameroilla otettuja kuvia. Pimeässä pienehkö sensori ja OIS:n puute kostautuvat kehnohkona laatuna: sensorille ei yksinkertaisesti saada tarpeeksi valoa hyvien kuvien ottamiseen. Pimeässä ja hämärässä kuvattaessa Xperia 10 III jääkin ikävästi jälkeen muista noin 400-500 euron hintaluokan kännyköistä, vaikka asiaa vääntelisi miten päin tahansa. Kameroiden osalta Sony tuottee pienen pettymyksen: se, että puhelimesta löytyy telekamera, on selkeä plussapuoli. Myös hyvässä valossa otetut kuvat ovat ilahduttavan hyviä. Mutta hämärässä kuvatut kuvat yksinkertaisesti eivät vakuuta. Esimerkkikuvia

Alla kuvia, joissa kuva on otettu perusasetuksilla, mutta käyttäen vuorollaan kutakin takakameroista. Eli kuvasarjoissa ensimmäinen kuva on aina ultralaajakulmalla otettu, toinen pääkameralla ja kolmas telekameralla. Kuvissa ei ole käytetty digitaalista zoomausta.

Etukamera Jostain syystä Sony ei tunnu uskovan selfieiden ottamiseen, lainkaan. Yhtiö on jälleen kerran pakannut puhelimeensa parhaimmillaankin keskinkertaiseksi luokiteltavan 8 megapikselin etukameran. Samsungin sensoria käyttävä etukamera ei tarjoa mitään aihetta riemuun: etenkin hämärässä kuvatut selfiet muuttuvat helposti kohinaa täynnä olevaksi pikselimössöksi. Selfieiträ paljon kuvaavalle Sony Xperia 10 III ei ole todellakaan se kamera, joka kannattaa kännykkäkaupasta taskuun napata. Videokuvaus Videokuvauksen osalta pääkamera tuottaa varsin laadukasta videokuvaa hyvässä valaistuksessa. Pääkameralla voidaan kuvata 4K -videota 30fps kuvanopeudella, mutta jostain syystä sekä tele- että laajakulmakameroilla videota kuvattaessa tarkkuus on rajattu FullHD-tasoon 30 fps kuvanopeudella. 4K-video pääkameralla kuvattuna EIS:n käyttö rajaa videota varsin rankalla kädellä, jonka huomaa parhaiten liikkeessä kuvatuista videoista. Kävellessä kuvattua videota Värimaailma on videoissakin kohdallaan, mutta hämärässä videokuvaus pamahtaa täyteen kohinaa, kuten valokuviakin otettaessa. Telekameralla kuvattua FullHD-videota Mielenkiintoisena seikkana mainittakoon se, että hellepäivänä, puhelimen oltua shortsien taskussa hikoilemassa, syntyi ongelma. Kun nappasin puhelimen käteen suoraan taskusta ja ryhdyin kuvaamaan 4K-testivideota, puhelin selkeästi ylikuumeni: videokuvaus pätki ja lopulta kamerasovellus sammutti itsensä. Pienen jäähdyttelyn jälkeen puhelin alkoi toimimaan taas kuten pitääkin. Kyseinen hetki oli ainoa kerta, kun puhelimessa ilmeni minkäänlaisia lämpenemisongelmia. veden solinaa purossa, 4K-videota pääkameralla, pystykuva Suorituskyky Sony Xperia 10 III käyttää viime vuonna esiteltyä Qualcommin uutta keskihintaisten kännyköiden 5G-järjestelmäpiiriä, Qualcomm Snapdragin 690 5G:tä. Uudehko järjestelmäpiiri on tarkoitettu nimenomaan tuomaan 5G-verkot keskihintaisiin kännyköiihin, juuri, kuten Sony tässä tapauksessa tekeekin. Snapdragon 690 hakkaa selkeästi viime vuoden keskihintaisten puhelinten suosituimman piirin, edeltäjänsä, Snapdragon 665:n, mutta vähiää suorituskyvyssä toiselle kilpailijalleen, Snapdragon 765:lle. Käyttömuistia mukaan on pakattu keskihintaiseksi puhelimeksi varsin reippaasti: 6 gigatavua. Käytännössä muistia on sen verran reilusti, että puhelin ei muistin loppumiseen hyydy, vaikka taustalla olisi useitakin sovelluksia pyörimässä samaan aikaan. Tallennustilaa on sitäkin tarjolla varsin hyvin, 128 gigatavua. Käytännön elämässä Sony Xperia 10 III vastaa hyvin nykyaikaisen keskihintaisen puhelimen suorituskykyä: raskaimmat pelit tökkivät, mutta peruskäyttö on sujuvaa. Snapdragon 7xx -sarjaa käyttäviin kilpailijoihin verrattuna eroa on käytännössä suhteellisen vaikea löytää, vaikkakin AnTuTun testeissä Sony häviääkin mm. viime kesän OnePlus Nordille. Se kuitenkin pesee AnTuTun testissä mm. Samsung Galaxy A52:n, joka lienee mallin yksi pahimpia kilpailijoita. Pelipuhelimeksi tätä ei ole tarkoitettu, mutta järjestelmäpiiri tarjoaa kuitenkin varsin hyvän kompromissin hinnan ja tehojen osalta myös Sonyn uutukaiselle. Akkukesto ja lataus Sony on onnistunut tunkemaan 169 gramman pikkuiseen puhelimeensa kokoon nähden muhkean 4500 mAh akun. Kun reippaan kokoinen akku yhdistetään virtapihihköön suorittimeen, pieneen 6” näyttöön ja 60 Hz näytön virkistystaajuuteen, alkaa syntymään mielenkiintoisia juttuja. Sony Xperia 10 III on akkukestoltaan yksi parhaista viime vuosina testaamistani puhelimista. Aktiivikäytössä sen akku kestää helposti puolentoista vuorokauden ajan ilman minkäänlaisia virransäästökikkoja, reippaalla näyttöajalla käytettynä.

Näytön kirkkautta laskemalla ja paria virransäästöasetusta ruuvaamalla puhelimen akku kesti kahden täyden päivän ajan, ensimmäisen päivän aamusta seuraavan päivän nukkumaanmenoaikaan asti. Rauhallisemmalla käytöllä ja agressiivisemmalla virransäästöllä akku kestäisi parin vuorokauden ajan.

Otimme luurin yhtenä päivänä myös todelliseen käytännön elämän kestotestiin, jossa näytön kirkkaus pidettiin täysillä koko päivän ajan ja ruutuaikaa kerty yli 7 tuntia. Käytössä oli monipuolinen arsenaali sovelluksia, peleistä selaimeen. Tuostakin testijaksosta Xperia 10 III selvisi ongelmitta, mutta akku alkoi olemaan aivan piipussa noin 17 tuntia täyteen latauksen jälkeen.

Valitettavasti kolikolla on toinen puolensa: Sony paketoi puhelimen mukaan ainoastaan 7W teholla lataavan laturin. Laturi muistuttaa ulkoisesti viiden vuoden takaisia "teholatureita" - ja on valitettavasti aivan yhtä hidas. Mukana tulevalla laturilla akun täyteen latautuminen kestää nykypäivän mittarilla järisyttävän kauan: omassa testissäni, puhelimen ollessa päällä, yli kolme tuntia. Sony Xperia 10 III tukee onneksi USB PD -latausta 30W teholla, joten yhteensopivalla laturilla lataus nopeutuu merkittävästi. Mutta testaamallamme USB PD -laturilla täyteen lataus kesti silläkin edelleen noin 2 tunnin ajan. Akkukeston ja latausnopeuden keskinäinen balanssi on pahasti vinossa Sonyn osalta. Käytännössä puhelinta tuli ladattua yön yli, vanhalla tyylillä. Tuolla tavalla Sony olikin loistava tapaus, koska sitä ei tarvitse - sen upean akkukeston ansiosta - ladata kesken päivää lainkaan. Mutta puhelimen tarvitessa latausta oikeaa pikalatausta tulee ikävä. Sonyn Android Sony Xperia 10 III toimitetaan valmiiksi Android 11 -käyttöjärjestelmällä varustettuna. Sonylla ei ole virallista linjausta puhelintensa päivityksiin, mutta Xperia 10 III pitäisi saada ainakin Android 12 -päivitys tulevana talvena. Sony ei ole lähtenyt muokkaamaan perus-Androidia juurikaan, vaan käyttöliittymä on erittäin lähellä Googlen omaa visiota Androidista. He, ketkä siirtyvät Sonyn käyttäjäksi Googlen Pixel -puhelimista tai OnePlussan puhelimista, ovat kuin kotonaan Sonyn käyttöliittymän kanssa.

Ainoastaan kourallinen Sonyn omia virityksiä on lisätty perus-Androidin päälle. Niistä mielestäni merkittävin ja kätevin on puhelimen yksikätinen käyttö, joka helpottaa entisestään puhelimen käyttöä yhdellä kädellä. Myös Sonyn tarjoama moni-ikkunointi toimii varsin mainiosti: pitkultaisessa puhelimessa näytön jakaminen pystysuunnassa keskeltä kahtia on yllättävän toimiva ratkaisu moneenkin tilanteeseen. Positiiviset erikoisuudet Sony Xperia 10 III:ssa on kolme erikoisempaa piirrettä, jotka kannattaa nostaa esiin erikseen. Yksi niistä on puhelimen yläreunasta löytyvä 3,5mm kuulokeliitäntä: tälle on olemassa oma vannoutunut fanikuntansa, joten heille Sny on varmastikin oikea valinta. Toinen “katoavaa kansanperinnettä” oleva ominaisuus koskee muistikorttipaikkaa: sekin Sonysta löytyy ja sillekin on olemassa oma ostajakuntansa. Kolmas mainitsemisen arvoinen erikoisuus koskee erinomaisen hyvää vesi- ja pölytiiviyttä: IP65/68 -sertifikaatti tarkoittaa käytännössä todella kovan tason suojausta sekä vettä että pölyä vastaan. Pienelle kädelle sopiva? Olen XS tai S-koon hanskoja käyttävä, pienillä käsillä kirottu/siunattu miehenpuolikas, joten olen erittäin hyvä ottamaan tähän puoleen kantaa. Sony Xperia 10 III on yksi harvoista keskiluokan Android-kännyköistä, joka todellakin on pieni. Puhelin on niin pieni leveyssuunnassa, että sitä pystyy käyttämään yhdellä kädellä, myös pienemmällä kädellä varustettu ihminen. Tokihan puhelimen ylä- ja alakulmiin kurottaminen on edelleen mahdotonta, mutta vaikkapa tekstiviestin kirjoittaminen onnistuu mainiosti yhdellä kädellä. Lisäksi erillinen yhden käden tila parantaa asiaa entisestään, jolloin kurottaminen myös näkyvän alueen kulmiin onnistuu mainiosti. Käytännössä keskihintaisten puhelinten kategoriassa ei Sonylle ole juurikaan kilpailijoita, jos haetaan nimenomaan puhelinta, jota pitäisi pystyä käyttämään myös yhdellä kädellä. Yhteenveto Kaikki keskihintaiset puhelimet ovat aina väistämättä kompromisseja. Niin on myös Sony Xperia 10 III. Sonyn tapauksessa pahimmat tinkimiset on tehty latausnopeuden ja etukameran osalta. Ja Sony maksaa paljon - ainakin paperilla, teknisiä tietoja puhtaasti tuijottaen. Mutta.. Sony Xperia 10 III ei yritäkään voittaa Samsungin A52 5G:tä tai OnePlus Nordia niiden kaikilla osa-alueilla. Sen sijaan Sony toi myyntiin oikeasti pieneen käteen sopivan kohtuullisen hyvän, keskihintaisen puhelimen. Lisäbonuksena Sony kosiskelee myös niitä ostajia, jotka haluavat puhelimeensa muistikortin, kuulokeliitännän tai kunnollisen vesitiiviyden. Näin kesän tultua olen arvostanut sitä, että puhelin mahtuu oikeasti kaikkien housujen taskuun ja on erittäin kevyt. Ja kun kesällä tulee oltua enemmän ulkoilmassa, myös huikea akkukesto on ehdoton plussapuoli. Sony Xperia 10 III:sta on lähes mahdoton verrata suoraan muihin puhelimiin. Sille on selkeä, oma kohderyhmänsä. He, ketkä haaveilevat trendikkäästä, isolla näytöllä varustetusta selfiepuhelimesta, jättävät tämän väliin. Mutta Sony luottaa siihen, että pitkää akkukestoa, minimalismia ja pientä kokoa arvostavat ostajat löytävät Xperian. Plussat Huikea akkukesto

Vesitiivis, pölytiivis

Kevyt

Yksi harvoista keskihintaisista malleista, josta löytyy myös telekamera

3,5mm kuulokeliitäntä

Muistikorttipaikka

Yksi pienimmistä kännyköistä Miinukset Näyttö on korkeintaan keskinkertainen: ainoastaan 60 Hz virkistystaajuus, kirkkaus vaatimaton

Ei todellista pikalatausta

Etukameran laatu

Takakameroiden kuvanlaatu hämärässä