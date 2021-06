5G-yhteydet saapuivat Telian Prepaid-liittymiin

tuo ensimmäisenä operaattorina 5G-yhteydet Prepaid-liittymiin. Prepaid-latauspaketit ovat saatavilla tänään tiistaina 15.6.2021. Valikoimassa on nettikäyttöön tarkoitettu Rajaton Netti 5G ja puhelimeen Rajaton 5G XL. Myös 4G-paketit säilyvät Prepaid-valikoimassa.Nettikäyttöön tarkoitettu Rajaton Netti 5G sisältää 31 päivää netin käyttöä kotimaassa ilman käyttökattoa jopa 300 Mbit/s nopeudella. Lisäksi Pohjolassa, Baltiassa ja valikoiduissa EU-maissa (Saksa, Ranska, Espanja, Kreikka ja Italia) saa käyttöön 20 gigatavua dataa. Paketti maksaa 29,90 euroa.Puhelimiin tarkoitettu Rajaton 5G XL sisältää 5000 minuuttia puhetta, 5000 viestiä ja rajattomasti netin käyttöä kotimaassa ilman käyttökattoa jopa 300 Mbit/s nopeudella sekä 23 gigatavua käyttöä Pohjolassa, Baltiassa ja valikoiduissa EU-maissa (Saksa, Ranska, Espanja, Kreikka ja Italia). Liittymä maksaa 34,90 euroa.Lisäksi Prepaid-asiakkaat saavat C More -suoratoistopalvelun kahdeksi kuukaudeksi veloituksetta kokeiluun.

"Nyt on oikea aika siirtyä 5G:n kyytiin! 5G kiinnostaa nyt kovasti sekä laitteissa että liittymissä, ja asiakkaamme ovat toivoneet 5G-nopeuksia myös Prepaid-liittymiin. Toki haluamme tuoda nopeimmat yhteydet kaikkien saataville, sillä 5G-päätelaitteen ja -liittymän avulla asiakas saa verkosta aina parhaan mahdollisen suorituskyvyn irti", kertoo Telia Finlandin mobiili- ja laajakaistaliiketoiminnasta vastaava Mika Husso.





Lisätietoa 5G-Prepaid-liittymistä saa täältä.



