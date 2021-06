Hätäkeskuslaitos käynnistää kokeilun: hätäilmoituksen voi tehdä viittomakielellä 112 Suomi -sovelluksessa

Kela ja Hätäkeskuslaitos aloittivat 15.6.2021 vuoden kestävän kokeilun, jossa hätätilanteessa oleva henkilö voi tehdä hätäilmoituksen suomalaisella viittomakielellä 112 Suomi -sovelluksen kautta.Kokeilu on historiallinen. Sen tavoitteena on edistää kansalaisten yhdenvertaisuutta ja tarjota mahdollisuus käyttää omaa äidinkieltä palveluissa, joissa sitä ei perinteisesti ole voinut käyttää."Hätäilmoitusta ei ole aiemmin voinut tehdä viittomakielellä, joten kyseessä on täysin uudenlainen palvelu", sanoo Kelan osaamiskeskuksen päällikköHätätilanteessa asiakas saa 112 Suomi -sovelluksessa videoyhteyden Kelan etäpalvelun viittomakielen tulkkiin. Tulkki avaa puheyhteyden hätäkeskuspäivystäjään, joka käsittelee hätäilmoituksen tulkin avustuksella.