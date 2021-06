Motorola julkaisi erityisen kestävän defy -älypuhelimen

julkaisi Bullitt Group -yhtiön kanssa toteutetun defy -älypuhelimen, joka on suunniteltu kestämään erittäin kovaa käyttöä.Teknisiltä ominaisuuksiltaan defy ei ole mikään kovin erikoinen, sillä se muistuttaa pitkälti Moto G9 Play -puhelinta . Laitteessa on Snapdragon 662 -järjestelmäpiiri, 4 gigatavua keskusmuistia, 64 gigatavua sisäistä tallennustilaa, 5000 mAh akku, 6,5-tuumainen HD+ -näyttö ja 48 megapikselin pääkamera.Laite kuitenkin eroaa ulkoapäin merkittävästi. IP68-standardin mukaan sertifioitu laite voi olla ainutlaatuisen kaksoistiivistetyn kotelon ansiosta 1,5 metrin syvyydessä jopa 35 minuuttia. Pudotusta laitteen luvataan kestävän 1,8 metrin korkeudesta. Lisäksi laite on MIL SPEC 810H -sotilasstandardin mukaisesti sertifioitu eli se kestää myös äärimmäisiä lämpötiloja, tärinää ja iskuja.

Näytön suojaksi on laitettu 0,7 mm paksu Corning Gorilla Glass Victus -lasi. Laitteen mitat ovat 169,8 x 78,2 x 10,9 mm ja painoa on kertynyt 232 gramman edestä.Motorola defy on saatavilla mustan ja taotun teräksen vihreillä värivaihtoehdoilla. Kuvioidun muotoilun luvataan parantavan otetta ja lisäksi laitteessa on irrotettava kaula- tai rannehihnaMotorola defy tulee myyntiin Suomessa lähiviikkojen aikana 329 euron suositushintaan.Käyttöjärjestelmänä toimii alkuun Android 10, mutta sen luvataan päivittyvän Android 11 -versioon.