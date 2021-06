Koronavilkusta uusi versio: sisältää toimintaohjeet rokotetuille altistusilmoituksen saaneille

-sovellus päivittyi torstaina 17. kesäkuuta uuteen versioon. Tämä versio sisältää uudet kansallisen koronavirusohjeistuksen mukaiset toimintaohjeet altistumisilmoituksen saaneille rokotetuille tai koronavirustaudin sairastaneille henkilöille. Lisäksi sovellukseen on lisätty saavutettavuusseloste.Jatkossa sovellus antaa yleisten ohjeiden lisäksi kohdennettuja ohjeita henkilöille, jotka ovat jo saaneet yhden tai kaksi annosta rokotetta tai jotka ovat sairastaneet koronavirustaudin aikaisemmin.Ohjeistuksessa on otettu huomioon Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen muuttuneet karanteenikäytännöt oireettomilla rokotetuilla ja taudin sairastaneilla.Esimerkiksi kahden rokoteannoksen saaneiden oireettomien henkilöiden, joiden viimeisestä rokoteannoksesta on kulunut vähintään viikko, ei tarvitse jäädä karanteeniin altistumisilmoituksen saamisen jälkeen.Sovellus päivittyy useimmilla puhelimilla automaattisesti. Kannattaa kuitenkin varmistaa Android-puhelimella Google Play -sovelluskaupassa ja Applen laitteella App Storesta , että sovellus on ajan tasalla.

Koronavilkku on saatavilla myös Huawein AppGalleryn kautta , mutta uusin päivitys saapuu sinne myöhemmin.