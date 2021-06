Pokémon UNITE -peli saapuu heinäkuussa Nintendo Switchille ja syyskuussa mobiililaitteille

Uusi-peli saapuu ensimmäisenä Nintendo Switchille heinäkuun aikana ja mobiiliversio tulee saataville syyskuussa. Peli tulee tukemaan eri alustojen välistä pelaamista.Aeosin saarella tapahtuvan Pokémon UNITE -pelin toiminta koostuu kahdesta joukkueesta, joissa on viisi pelaajien ohjaamaa Pokémon hahmoa. Pelin ideana on päihittää taisteluissa villit ja muiden pelaajien Pokémonit ja kerätä niiden pudottamaa Aeos-energiaa. Tämä energia pudotetaan vastustajan erilaisille maalialueille ja siitä saa omalle joukkueelle yhden pisteen. Enemmän pisteitä saanut joukkue voittaa.Taistelujen yhteydessä Pokémonit keräävät uusia tasoja ja voivat kehittyä uusiin muotoihin.Pokémon UNITE on ilmaispeli, mutta oikeaa rahaa voidaan käyttää Aeos gems -valuuttaan, jolla voi hankkia esimerkiksi erilaisia esineitä.Pelin on kehittänyt Tencentin TiMi Studios, joka tunnetaan muun muassa Call of Duty: Mobile -pelistä.

Trailerin voi katsoa alta tai tästä