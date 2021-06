Honor-käyttäjä? Vihdoinkin selkeys siihen, kuka tukee puhelintasi

Vuonna 2019 Yhdysvallat lätkäisi kiinalaisen teknologiajätin Huawein käytännössä kauppasaartoon , joka on sen jälkeen rampauttanut yhtiön liiketoimintaa valtavan paljon. Huawei ehti aikoinaan olla hetken maailman suurin kännykkävalmistaja, mutta nyt yhtiö on menettänyt asemansa myös kotimaassaan Kiinassa.Jo kolmatta vuotta kestänyt tilanne on johtanut siihen, että Huawein oli lopulta viime vuoden lopulla pakko myydä sisarbrändinsä Honor , jotta edes se voisi toimia ilman Yhdysvaltain rajoituksia. Itsenäiseksi pullahtanut Honor onkin sen jälkeen ottanut askeleita kohti uutta itsenäisyyttään ja yhtiö julkaisi hiljattain Honorin ensimmäiset, Huawein jälkeiset puhelinmallit, joukossa mm. Honor 50 sekä Honor 50 Pro

"Haluamme palvella kaikkia asiakkaitamme mahdollisimman hyvin koko tuotteen elinkaaren ajan. Ennen 1.4.2021 julkaistujen Honor-laitteiden omistajat saavat siis täyden tuotetuen Huawein kautta. Huawein omistuksen aikana julkaistut Honor-puhelimet saavat myös normaalit ohjelmisto- ja tietoturvapäivitykset vastaavien Huawei-mallien tapaan"

Suomessa Honor oli huikean suosittu merkki vielä kolmisen vuotta sitten ja Honorin puhelimia lienee käytössä edelleen tuhansia. Kaiken härdellin keskellä onkin ollut epäselvää se, kuka oikein tarjoaa tukea vanhoille Honorin laitteille.Kotimainen mobiiliuutissivustooli tarttunut härkää sarvista ja kysynyt asiaa suoraan Suomen Honorilta - ja sai kuin saikin suoran vastauksen. Honorin Suomen yhtiön mukaan Honor itse vastaa 1.4.2021 jälkeen julkaistujen Honor-mallien tuesta ja kaikista tuota päivämäärää ennen myytyjen Honor-puhelinten osalta tuesta vastaa Huawei.





Käytännössä tämä tarkoittanee sitä, että ennen 1.4.2021 julkaistuihin Honor-puhelimiin tuskin tulee koskaan Android 11 -päivitystä, sillä Huawei on itse päättänyt jatkaa täysin Androidin päälinjasta eriytyvällä kehityssuunnalla. Huawein tuorein käyttöjärjestelmäpäivitys, EMUI 11, ei pohjaudu Android 11:een, vaan on yhtiön Android 10 päälle jatkokehittämä käyttöliittymä.



Uusissa Honor-malleissa ovat mukana Googlen palvelut ja ne pohjautuvat Android 11 -käyttöjärjestelmään.