WhatsAppiin saapuvat "näet tämän vain kerran" -kuvat ja -videot

Androidin betaversioon ovat saapuneet kauan huhutut katoavat kuvat. Kuvat ja videot voidaan nyt määrittää tuhoutumaan heti, kun ne on kerran nähty.Ominaisuus eroaa WhatsAppin itsestään tuhoutuvista viesteistä merkittävästi. Jo aiemmin tuotu ominaisuus tuhoaa viestit viikon kuluttua niiden lähetyksestä, mutta uusi-ominaisuus on tätäkin tiukempi: kuvan tai videon voi avata vain yhdesti ja sen jälkeen sitä ei enää ole olemassa.Luonnollisesti ominaisuus ei ole täysin vedenpitävä arkaluontoisten tietojen lähettämiseen: ruutukaappauksen ottaminen kuvasta on edelleen mahdollista ja videonkin voi tallettaa ohjelmilla, jotka tallettavat näytöllä näkyvät tapahtumat videoksi.Uudesta ominaisuudesta uutisoi WABetaInfo . Ominaisuus on tulossa myös iPhonen WhatsAppin betaversioihin lähiaikoina. Aikataulua sille, milloin ominaisuus saapuu varsinaiseen, yleisesti käytössä olevaan WhatsAppiin, ei ole vielä tiedossa.