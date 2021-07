Nokia haastoi OnePlussan emoyhtiön oikeuteen patenttien loukkaamisesta

on haastanutemoyhtiönoikeuteen useissa eri maissa. Haasteen taustalla ovat Nokian patentit, joiden lisensointisopimus Oppon kanssa on umpeutunut - ja uutta lisensointisopimusta ei ole saatu solmittua.Aktiivisena osapuolena on siis nimenomaan "emo-Nokia", ei Nokian brändillä kännyköitä valmistava. Nokia itse omistaa käytännössä kaikki patentit, joita se on kehittänyt vuosikymmenten aikana: myös aikana, jolloin yhtiö itse valmisti vielä kännyköitä. Nokian patenttisalkku matkapuhelinten saralla on edelleen yksi maailman suurimmista.Nokia ja Oppo solmivat lisenssisopimuksen Nokian patenteista vuonna 2018, mutta sopimus on nyt umpeutunut ilman uutta sopimusta. Nokia on haastanut Oppon oikeuteen ainakin Ranskassa, Saksassa, Iso-Britanniassa ja Intiassa. Asiasta uutisoi FOSSPatents -verkkosivusto, joka seuraa alan patenttiriitoja.

Nokia sai viime vuonna patenttien lisensseistä 1,4 miljardin euron liikevaihdon, josta voittoa jäi kassaan 1,16 miljardia euroa.