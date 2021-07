OnePlus Watch -kellolle julkaistiin uusi päivitys: parantaa GPS-paikannuksen toimintaa

on kertonut OnePlus Watch -kellon uudesta B.62 -ohjelmistoversiosta , joka muun muassa parantaa GPS-paikannuksen toimintaa.Päivityksen jakelu aloitetaan ensiksi pienelle määrälle käyttäjiä ja muutamaa päivää myöhemmin sen jakelu aloitetaan isommalle käyttäjäkunnalle.Uusi päivitys parantaa etenkin GPS:n paikannusta nopeuden ja tarkkuuden osalta. Tämän lisäksi osa kellotauluista saa optimointeja paremmilla yksityiskohdilla ja niissä näytetään enemmän tietoja kuten päivämäärä.Päivitys parantaa myös joidenkin käyttöliittymän painikkeiden asettelua ja käytettävyyttä. Äänenvoimakkuuden säätötoiminto on myös suunniteltu uusiksi.Maaliskuussa julkaistulle kellolle on tuotu jo useita päivityksiä, jotka ovat lisänneet kellolle muun muassa uusia harjoitustiloja sekä Always-on-Display -toiminnon.

OnePlus Watch on saatavilla Suomessa 159 euron hinnalla