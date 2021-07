Honor julkaisee Magic 3 -sarjan puhelimet 12. elokuuta

on kertonut julkaisevansa uudet-sarjan älypuhelimet globaalissa tiedotustilaisuudessa 12. elokuuta kello 14.30 Suomen aikaa.HONOR-pomomukaan viimeiset 8 kuukautta on ollut Honorille muutoksen aikaa, kun Huawei myi Honor-älypuhelinbrändin . Tämän myötä tuleva julkaisutilaisuus on myös tärkeä, sillä Honor haluaa tehdä vaikutuksen kansainväliseen yleisöön.Honor Magic 3 -sarjan puhelimien lisäksi Honor kertoo tilaisuudessa uusista innovaatioista sekä valmistajan Go Beyond -missiosta.Sarjan puhelimissa tullaan käyttämään Qualcommin huipputason Snapdragon 888 Plus -alustaa. Lisäksi Honorin käyttämä kuva vihjailee isosta kamerakennosta.Tilaisuus tulee näkymään mm. Honorin nettisivuilla