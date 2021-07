Xiaomi nousi maailman toiseksi suurimmaksi älypuhelinvalmistajaksi toimituksissa mitattuna

Markkinatutkimusyhtiö tuoreen tutkimuksen mukaanon noussut maailman toiseksi suurimmaksi älypuhelinvalmistajaksi toimituksissa mitattuna.Xiaomi nousi maailmanlaajuisissa toimituksissa ensimmäistä kertaa toiseksi Applen ohitse ja jahtaa nyt ykköspaikkaa pitävää Samsungia.Canalysin mukaan älypuhelimien toimitukset kasvoivat kokonaisuudessaan 12 prosentilla toisen vuosineljänneksen aikana.Ykköspaikkaa pitävän Samsungin markkinaosuus on 19 prosenttia. Vuositasolla Samsungin toimitukset kasvoivat 15 prosentilla.Toisena olevan Xiaomin markkinaosuus on 17 prosenttia ja kasvua toimituksissa on tullut vuodessa peräti 83 prosentin verran.Kolmossijan Applen osuus on puolestaan 14 prosenttia ja kasvua on tullut vuodessa prosentin verran. Applen takana tulevat Oppo ja Vivo.Canalysin mukaan Xiaomi kasvatti toimituksia etenkin Latinalaisessa Amerikassa (yli 300%), Afrikassa (150%) sekä Länsi-Euroopassa (50%). Kasvu on tapahtunut etenkin edullisten puhelimien voimin ja Xiaomi haluaakin seuraavaksi kasvattaa osuuttaan lippulaivapuhelimilla, kuten Xiaomi Mi 11 Ultralla.

Xiaomi nousi Applen ohitse älypuhelimien toimituksissa. Kuva: Xiaomi / Canalys