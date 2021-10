Testissä Xiaomi Mi 11 Ultra: seuraajaa odotellessa

Xiaomi lähti keväällä haastamaan muun muassa Samsungia parhaan kamerapuhelimen tittelistä Mi 11 Ultralla.

Tämä näkyy puhelimessa erittäin iso kameraosiona, joka sisältää kolme laadukasta kameraa. Kuvia ja videoita saa otettua 50 megapikselin pääkameralla, 48 megapikselin ultralaajakulmalla sekä 48 megapikselin telekameralla.

Myös muiltakin osin puhelin on erittäin laadukass. Edessä on huippunäyttö ja sisällä on Snapdragon 888 -piiri. Lisäksi akkua voi ladata erittäin nopeasti langallisesti sekä langattomasti.

Yhdessä asiassa Mi 11 Ultra jää kuitenkin jälkeen Samsungia: saatavuus. Suomessa Xiaomin puhelinta myytiin 1299 eurolla vain 40 kappaleen verran toukokuussa ja se oli siinä.

Tekniset tiedot

Rakenne:

Keraami, IP67-luokitus

Näyttö:

6.81" AMOLED, 20:9, WQHD+ 3200 x 1440, 515 ppi, 120 Hz, 480Hz kosketusnäytetaajuus, AdaptiveSync (30Hz/ 60Hz/ 90Hz/ 120Hz), HDR10+, Corning Gorilla Glass Victus

Kakkosnäyttö:

1,1" AMOLED, 126 x 294, 450 nits

Mitat:

164.3 x 74.6 x 8.38mm

Paino:

234 grammaa

Suoritin:

Qualcomm Snapdragon 888, Adreno 660

RAM:

12 gigatavua, LPDDR5

Tallennustila:

256 gigatavua, UFS 3.1

Käyttöjärjestelmä:

Android 11 + MIUI 12

Pääkamera:

50 MP, Samsung GN2, 1/1.12″, 1.4μm, 2.8μm 4-in-1 Super Pixel f/1.95, 8P lens

Ultralaajakulma:

48 MP Sony IMX586, 128°, 1/2.0", 0.8μm, 1.6μm 4-in-1 Super Pixel f/2.2, PDAF, 7P lens

Telekamera:

48 MP Sony IMX586, 5x optinen zoom, 10x hybrid zoom, 120x digitaalinen zoom 1/2.0", 0.8μm, 1.6μm 4-in-1 Super Pixel, f/4.1

Etukamera:

20 MP, f/2.2, 0.8μm, 1.6μm 4-in-1 Super Pixel, 78˚ FOV, FF

Akku:

5000 mAh, 67W langallinen lataus, 67W langaton lataus, 10W käänteinen langaton lataus, 67W laturi pakkauksessa

Liitännät ja yhteydet:

5G, USB-C, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6E / Wi-Fi 6, infrapunalähetin, NFC

Muuta:

Stereokaiuttimet, näytönalainen sormenjälkilukija

Värit:

Ceramic White, Ceramic Black

Hinta:

1299 euroa

Kestävä, mutta painava

Xiaomi tarjoaa käytännössä parasta mahdollista tekniikkaa etupuolella. Iso näyttö on tarkka ja sulava. Ilo silmille. Lisäksi käyttöjärjestelmä on optimoitu hyvin laitteelle, joten tältä osin ei ole myöskään moitittavaa.