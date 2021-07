Tämän vuoden huippu-Androideissa lähes kaikissa sama vika: Ylikuumeneminen, syypää on Qualcomm

Olemme tämän vuoden aikana arvostelleet useita huippuluokan Android-puhelimia ja lisää luureja on tulossa testiputkestamme ulos syksyä kohti mentäessä. Mutta yksi trendi on vuoden 2021 huippukännyköissä ollut ilmiselvä: ne kuumenevat, aivan järkyttävän paljon. Ja syypää tähän on tämän hetken tehokkain Androidin suoritin,Ongelmista saatiin ensimmäiset vihjeet jo alkuvuodesta, kun yksi ensimmäisistä Snapdragon 888 -suoritinta käyttävistä puhelimista saapui testiimme. Vaikka arvostelimme Xiaomi Mi 11 kevättalvella, jo silloin puhelimen arvostelun yhteydessä kiinnitimme huomiota kahteen seikkaan: puhelimen epätavalliseen lämpenemiseen sekä aiempia malleja selkeästi heikompaan akkukestoon.Samaa trendiä jatkui OnePlus 9 Pron kohdalla ja sen pikkusiskon, OnePlus 9 osalta . Etenkin hieman heikompi akkukesto pisti arvosteluissa silmään. Myös mm. Snapdragon 888 suosittimia käyttävien Samsung Galaxy S21 -mallien osalta vastaavia ongelmia on huudeltu netissä

Samaa tarinaa kertovat myös mm. lukuisat Asus Zenfone 8 -testit ja parhaillaan arvostelussamme olevan Sony Xperia 1 III kokemukset tähän mennessä: puhelimet kuumuvat tiettyjä sovelluksia käytettäessä huomattavan paljon ja niiden akkukesto on selkeästi viime vuoden huippumalleja kehnompi.Asiaa on pyöritelty netissä jossain määrin ja vaikuttaa siltä, että syypää ongelmaan on Qualcomm ja yhtiön päätös siirtää uutuussuorittimen valmistus pois aiemmalta Snapdragonien luottovalmistajalta:ltä. Ilmeisesti Samsungin 5 nanometrin sirutuotannossa on ongelmia , jotka ovat aiheuttaneet Snapdragon 888 -suorittimen kuumenemisongelmat.Vastaavia ongelmia on havaittu myös tulevassa Snapdragon 888+ -suorittimessa , jota tultaneen näkemään laajalti syksyllä 2021 julkaistavissa huippu-Androideissa.OnePlus "ratkaisi" ongelman omalta osaltaan vähintäänkin kyseenalaisesti ja hidasti OnePlus 9-sarjan puhelinten toimintaa käyttäjiltä lupaa kysymättä , jotta Snapdragon 888 ongelmat saataisiin kuriin sellaisten sovellusten osalta, jotka eivät kaikkea suorittimen tehoa käytä. Ilmeisesti ainoa Snapdragon 888 -suoritinta käyttävä puhelin, jossa lämpöongelmat on saatu kuriin, on kiinalaisen, Suomessa tuntemattomann iQOO 7 Legend, jossa puhelimen jäähdytykseen on panostettu merkittävästi tavanomaista enemmän.