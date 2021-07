Google helpottaa Wear OS -sovellusten löytämistä Google Play -kaupasta

Googlen älykellojensaa parannusta Googlen ja Samsungin yhteistyön myötä . Muutos tarkoittaa muun muassa parempien sovellusten saapumista kelloille. Tätä ajatellen Google tuo Google Play -kauppaan uudistusta , joka helpottaa Wear OS -sovellusten löytämistä ja lataamista kelloille.Google Playn hakua on optimoitu näyttämään kellolle soveltuvia sovelluksia, kun käyttäjä lisää hakuun 'Watch' (kello) tai 'Watch faces' (kellotaulut). Lisäksi kauppaa vain selatessa, Google ehdottaa parhaimmaksi todettuja kellolle sopivia sovelluksia.Kun sopivan sovelluksen on kaupasta on löytänyt, sen voi myös asentaa kellolle ja puhelimelle suoraan puhelimesta. Sovelluksen voi halutessaan asentaa pelkästään kellolle puhelimen kautta.Kellon versio Google Playsta saa myös uudistusta ulkonäön osalta. Se tulee hyödyntämään Android 12 -käyttöjärjestelmän Material You -muotoilua . Tämä helpottaa navigointia kellon pienellä näytöllä.

Play-kaupan uudistukset saapuvat Android-puhelimille ja Wear OS 2.0 tai uudemmille kelloille seuraavien viikkojen aikana.