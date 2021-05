Laaja Android 12 -katsaus: Tätä kaikkea uusi versio tarjoaa, merkittävä muutos ulkonäköön

Ulkonäkö: Material You

Google on julkaissut tulevasta-käyttöjärjestelmästä paljon tietoa kolmen kehittäjäversion ja ensimmäisen beta-version myötä.Toinen versio ja kolmas versio tulevat saataville kesä-heinäkuun aikana.Valmis Android 12 -käyttöjärjestelmäversio tulee saataville syksyllä ja isoimmat valmistajat, kuten Samsung tuo päivitystä omille puhelimilleen todennäköisesti loppuvuodesta 2021.Tähän artikkeliin olemme keränneet tärkeimmät tiedossa olevat asiat tulevasta käyttöjärjestelmäversiosta.Android 12:n ulkonäöllisistä uudistuksista saatiin esimakua jo alkuvuodesta vuotojen muodossa

Vasemmalla vanha valikko ja oikealla uudistettu valikko isommilla painikkeilla kehitysversiossa. Kuva: XDA-Developers/Mishaal Rahman/kdrag0n

Anroid 12 automaattisesti mukauttaa värit taustakuvan mukaan.

Ilmoitusalue

Ilmoitusalue saa uutta ulkonäköä Android 12:n myötä.

Widgetit

Viestit Android 12:n kotinäytöllä.

Yksityisyys

Ilmoitus kameran ja mikrofonin käytöstä yläreunassa.

Sovelluspari -toiminto

Jatkuva kuvakaappaus

Kuvien muokkaus ennen jakamista

Yhden käden käyttö

Yhden käden tilassa näytön yläosa jää tyhjäksi.

Näytön kiertäminen kasvojen mukaan

Käyttämättömien sovellusten lepotila

Wi-Fi-salasanan jakaminen Nearby Share -toiminnolla

Puhelimen takaosan napautus

Parannuksia median toistoon

Mediapainikkeet saavat käyttöönsä hieman suuremman alueen. Kuva: XDA-Developers.

TV:n hallinta puhelimella

Android TV:tä voi hallita nopeammin puhelimella.

Auton lukituksen avaaminen puhelimella

Helpompi tapa käyttää kolmannen osapuolen sovelluskauppoja

Tuki uudelle kuvaformaatille: Tervetuloa AVIF

Videopakkaustuki vanhempia laitteita ajatellen

Android Runtime -komponentin jakelu

Miten hankkia Android 12?

Mitkä puhelimet saavat Android 12 -version?

Tämän jälkeen lisätietoa alkoi paljastua kehitysversioiden mukana. Tietoa saatiin muun muassa pikavalikosta ja sen painikkeista.Pienet, pyöreät painikkeet muuttuvat neliömäisiksi painikkeiksi pyöristetyillä kulmilla. Entistä pyöristetympiä kulmia käytetään myös muualla järjestelmässä, kuten ilmoituksissa ja sovelluksissa.Virallisesti Google paljasti uuden desingin, Material Youn , I/O -tapahtumassa 18. toukokuuta.Suuri muutos ulkonäöllisesti on värimaailma, jota voi helposti mukauttaa Android 12 -versiossa. Uusi ominaisuus on taustakuvaan perustuva teema. Käyttäjä valitsee taustakuvan, jolloin Android automaattisesti havaitsee taustakuvan hallitsevan ja täydentävän värin. Nämä värit sitten näkyvät koko käyttäjärjestelmässä: ilmoitusalueella, lukitusnäytöllä, widgeteissä, sovelluksissa ja muualla.Material Youn avulla käyttäjä voi helposti personoida oman laitteensa juuri sellaiseksi kuin haluaa. Ensimmäisenä Material You -uudistukset näkyvät Googlen omilla Pixel-puhelimilla. Myöhemmin uuden ulkonäön uudistukset saattavat näkyä esimerkiksi Samsungin One UI -käyttöliittymässä.Ulkonäölliset uudistukset näkyvät myös erilaisissa animaatioissa, esimerkiksi lukitusnäytön ja kotinäytön välillä. Kun lukitusnäytöllä pyyhkäisee pois ilmoituksen, kello näkyy lukitusnäytöllä isompana. Vierittäessä puolestaan toistuu uudenlainen "ylivieritys"-animaatio, kun käyttäjä vierittää sivun pohjalle.Android 12 uudistaa jälleen ilmoitusaluetta. Esimerkiksi sovelluskuvakkeen koko kasvaa.Google helpottaa ilmoitusten torkuttamista painikkeella, joka ilmenee nyt ilmoituksen vieressä. Aiemmin torkuttamista varten ilmoitusta on täytynyt pyyhkäistä puolittain vasemmalle tai oikealle.Ilmoitusalueen saa myös näkymään minkä tahansa sovelluksen päälle pyyhkäisemällä navigointipalkin yläpuolelta alaspäin eli enää sormea ei tarvitse venyttää näytön yläreunaan saakka.Kotinäkymään on tulossa widget eli pienoisohjelma, joka näyttää avoinna olevat keskustelut yhdessä näkymässä, riippumatta käytettävästä viestintäsovelluksesta. Widget olisi ilmeisesti pakollinen kaikissa Android-laitteissa, eli valmistajat eivät voi sitä jättää laittamatta kotinäyttöön - kuluttaja toki sen voi jälkikäteen poistaa.Muutenkin Androidin widgetien ulkonäkö ja ominaisuudet ovat saamassa parannusta. Google uudistaa omien sovellusten widgetit käyttämään Material You -tyyliä eli pyöreämpiä kulmia sekä tukemaan muuttuvaa väriä.Googlen kerrotaan kehittävän mahdollisuutta asettaa useita widgettejä päällekkäin iOS:n widgetin tapaan.Widgetin lisäämistä helpotetaan uudella kompaktimmalla listalla, joka tiivistää eri vaihtoehdot. Lisäksi widgetien hakeminen onnistuu oman hakupalkin kautta.Google jatkaa yksityisominaisuuksien kehittämistä. Android 12 näyttää näytön yläreunassa, mikäli sovellus käyttää parhaillaan kameraa tai mikrofonia. Vastaavanlainen ominaisuus löytyy jo Applen iOS -käyttöjärjestelmästä. Lisäksi Android 12 saa pikapaneeliin kaksi uutta painiketta, jolla mikrofonin ja kameran saa käytöstä kaikilta sovelluksilta nopeasti.Uutta on myös yksityisasetusten keskus, josta näkee esimerkiksi milloin mikäli sovellus on käyttänyt vaikkapa mikrofonia. Täältä voi helposti hallita asetuksia ja laittaa annettuja lupia pois käytöstä.Sijainnin osalta käyttäjä voi rajoittaa näkymistä vain likimääräiseksi. Esimerkiksi sää-sovellukset eivät tarvitse tarkkaa sijaintia oikean säätiedon antamiseksi.Osaksi Androidia tulee Private Compute Core -ominaisuus, joka auttaa pitämään tekoälyyn liittyvät asiat turvassa ja yksityisinä.Android 12 ilmoittaa tekstin muodossa, kun sovellus käyttää leikepöytää ja sen sisältöä, kuten tekstiä tai kuvia.Android on mahdollistanut jo hyvän aikaa kahden sovelluksen käytön samaan aikaan jaetun näytön näkymässä.Ominaisuuden käytettävyys on nousemassa paremmaksi uuden Sovelluspari -toiminnon myötä, joka mahdollistaa kahden sovelluksen avaamisen yhdellä klikkauksella. Tällöin kotinäyttöön voidaan luoda sovelluspari-kuvakkeita, jolloin yhtä kuvaketta napauttamalla avautuisi yhtä aikaa vaikkapa WhatsApp ja Google Docs, näytön jakautuessa näiden välille.Vastaavanlainen toiminto on ollut saatavilla jo esimerkiksi Samsungin puhelimilla.Myös muiden valmistajien omista käyttöliittymistä tuttu jatkuva kuvakaappaus on tulossa osaksi vakio-Androidia.Ominaisuus mahdollistaa yhtenäisen kuvakaappauksen ottamisen esimerkiksi pitkästä artikkelista, joten montaa erillistä kuvakaappausta ei tarvitse ottaa.Lisäksi kuvakaappauksiin pystyy lisäämään esimerkiksi emojeita.Android 12 muuttaa myös järjestelmän sisäistä jako-ominaisuutta. Kun Android 12 kanssa jakaa kuvan vaikkapa WhatsAppiin tai mihin tahansa muuhun sovellukseen suoraan toisesta sovelluksesta, voi kuvaa jatkossa muokata juuri ennen sen lähettämistä.Eli tilanne, jossa ladataan vaikkapa kuva verkkosivulta ja jaetaan se samantien kaverille WhatsAppiin mahdollistaa myös kuvan muokkauksen ennen lähetystä, suoraan jakotoiminnon kautta.Jälleen, monien Android-valmistajien puhelimista löytyvä ominaisuus, joka on tekemässä tuloaan osaksi vakio-Androidia. Eli kyseessä on yhden käden käyttöä helpottava muutos, jossa valikkorakenteissa näytön yläosa pyritään pitämään täysin tyhjänä, jotta sinne ei tarvitse kurkotella.Lisäksi tulossa on ominaisuus, joka kulkee Googlen dokumenteissa nimellä "Silky home" - tällöin kaikki näytön sisältö pusketaan piirun verran alemmas, vaikka sovellus itsessään ei sitä tukisikaan.Google kehittää älykkäämpää tapaa kääntää näytön sisältö vaaka- tai pystysuuntaiseksi. Ominaisuus hyödyntää puhelimen etukameraa, joka tunnistaa miten käyttäjä katsoo näyttöä ja kääntää sisällön sen perusteella.Ominaisuus on hyödyllinen esimerkiksi makuulla luettaessa.Uusi ominaisuus siirtää käyttämättömät sovellukset lepotilaan, jolloin ne eivät vie tilaa puhelimen muistista tai tallennustilasta, mutta eivät kuitenkaan kokonaan poistu puhelimesta. Ominaisuus myös parantaa tietoturvaa.Sovellus tulee takaisin käyttöön, kun käyttäjä avaa sovelluksen seuraavan kerran.Käyttäjä voi laittaa ominaisuuden kokonaan pois käytöstä, jos ei halua sovellusten menevän lepotilaan.Pitkien ja vaikeiden Wi-Fi-salasanojen jakaminen esimerkiksi kaverille helpottuu Android 12 -version myötä.Aiemmin jakaminen on onnistunut QR-koodien avulla, mutta nyt Google helpottaa tätä toimintoa hyödyntämällä jo olemassa olevaa Nearby Share -jakotoiminnolla.Google on tuomassa ainakin Pixel-puhelimille Applen iPhone-puhelimista tutun Takaosan napautus -ominaisuuden Ominaisuuden avulla pystyy napauttamaan laitteen takaosaa, joka aktivoi esimerkiksi kuvakaappauksen ottamisen tai vaikkapa Google Assistant -avustajan käynnistämisen.Android 11 paransi merkittävästi Androidin mediatoistoa: Android 11 myötä ilmoitusalueelle tuli pysyvästi näkyvissä oleva mediatoisto-osio, jossa pystyy helposti vaihtamaan eri mediasovellusten välillä toistoa ja pistämään videon/musiikin tauolle, hyppäämään seuraavaan kappaleeseen, jne.Android 12 myötä mediatoiston osiota ilmoitusalueella on parannettu entisestään ja nyt kyseinen osa-alue vie ilmoitusalueesta hieman isomman siivun. Samalla toimintoa on selkeytetty hieman.Android TV:n hallinta onnistuu pian nopeasti ja helposti Android-puhelimen avulla, sillä Google lisää kaukosäädintoiminnot suoraan käyttöjärjestelmään.Kosketustoimintojen lisäksi puhelimen näppäimistöllä voi kirjoittaa nopeasti teskstiä.Android 12 lisää tuen digitaalisilla autonavaimille, joissa voi hyödyntää NFC-lähiyhteyttä tai UWB-tekniikkaa.NFC-lähiyhteydellä riittää, että puhelimen tuo lähellä auton ovea, jolloin lukitus avautuu.UWB-teknologiaan käytettäessä puhelinta ei tarvitse ottaa edes taskusta pois.Digitaalisen autonavaimen voi myös helposti jakaa esimerkiksi kaverille, jos autoa tarvitsee lainata.Puhelimien osalta tämä ominaisuus saapuu ensimmäisenä Pixel-puhelimille ja Samsungin puhelimille. Autojen osalta tuki löytyy ensimmäisenä BMW:n autoista.Android mahdollistaa jo nyt sovellusten asentamisen Google Play -sovelluskaupan lisäksi kolmannen osapuolen sovelluskaupoista. Asentaminen on kuitenkin hieman kömpelöä, eikä muut sovelluskaupat pysty päivittämään sovelluksia automaattisesti taustalla Google Playn tapaan.Tähän on kuitenkin tulossa muutos Android 12 -käyttöjärjestelmän myötä.Android 12 tuo tuen täysin uudelle kuvaformaatille, jonka pitäisi olla merkittävästi parempi kuin perinteisten - ja uudempienkin - kuvaformaattien. Uusi kuvaformaattielikäyttää itse asiassa samaa pakkausmetodia kuin AV1 -videokodeekki, josta se onkin johdettu.AVIF-tuki tulee koko järjestelmään, joten kaikki Androidin standardeja noudattavat sovellukset osaavat käyttää AVIF-muotoisia kuvia sellaisenaan. Uuden tiedostomuodon hyöty on tietysti siinä, että pienemmällä tiedostokoolla saadaan parempilaatuisia kuvia kuin vanhoilla formaateilla.Toki, tästä voi seurata ongelmallisia vuosia, kun osa laitteista ei tule tukemaan uutta kuvaformaattia vielä vuosikausiin, osan siirtyessä käyttämään sitä jo tänä vuonna.Android - ja Google siinä sivussa - on siirtynyt pitkälti käyttämään-muotoista videota sovelluksissaan sen hyvän pakkaustehokkuuden ansiosta. Valitettavasti HEVC-videoiden yhteensopivuus muiden laitteiden - kuten vaikkapa tietokoneiden - kanssa on ollut erittäin ongelmallista, kun samaa käyttöjärjestelmätason tukea ei HEVCille vielä kaikissa laitteissa ole. Lisäksi monet ulkoiset mediatoistimet eivät HEVC-videoita osaa toistaa.Android 12 mahdollistaakin sen, että järjestelmä osaa itsestään uudellenpakata/transkoodata HEVC-videot tarvittaessa paremmin tuettuun, mutta vanhempaan h.264-muotoon. Muutoksen myötä puhelimella kuvattujen videoiden suoratoisto vaikkapa televisioon pitäisi olla paremmin tuettu.Siirtämällä ART:n erilliseen jakeluun Google voi halutessaan pakottaa mm. Androidin ytimeen keskittyvät turvallisuuspäivitykset suoraan käyttäjien laitteisiin, vaikka laitevalmistajat eivät olisi paikkausta löydettyyn tietoturva-aukkoon vielä tehneetkään.Lisäksi Android 12 parantaa käyttöjärjestelmän suorituskykyä optimointien avulla. Ydinosat kuluttuvat 22 prosenttia vähemmän suorittimen laskenta-aikaa. Tämä parantaa myös laitteiden virrankulutusta.Lähteet: Google XDA-Developers ja Android Central Androidin Developer Preview -versiot on tarkoitettu lähinnä sovelluskehittäjille eikä niitä kuuluisi tavallisten kuolevaisten edes kokeilla.Toukokuussa julkaistua beta-versiota tosin voi kokeilla. Se on saataville näille laitteille: Pixel 3,Pixel 3 XL, Pixel 3a, Pixel 3a XL, Pixel 4, Pixel 4 XL, Pixel 4a, Pixel 4a (5G), Pixel 5, Asus Zenfone 8, OnePlus 9, OnePlus 9 Pro, OPPO Find X3 Pro, Mi 11, Mi 11 Ultra, Mi 11i and Mi 11X Pro ja ZTE Axon 30 Ultra 5G.Myös HMD Globalin Nokia X20 saa tuen pian.Lisätietoa betan hankkimiseen saa täältä Android 12 on luvassa Googlen toimesta Pixel 3, 3a, 4, 4a, 4a (5G) ja 5 -puhelinmalleille. Muiden valmistajien osalta version tulee saamaan muun muassa uusimmat Samsungin ja OnePlussan puhelimet. Kaikki version saavat puhelimet näet Android Update Trackerin sivuilta