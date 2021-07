Samsung julkaisee uudet taittuvanäyttöiset puhelimet 11. elokuuta

Galaxy Z Fold 3 ja Galaxy Z Flip 3; kuva: Evan Blass.

on vahvistanut järjestävänsä Galaxy Unpacked -tilaisuuden 11. elokuuta 2021 klo 17:00 Suomen aikaa.Samsungin käyttämä kutsu antaa vahvoja viitteitä tilaisuuden tarjonnasta.Tilaisuudessa esitellään erittäin todennäköisesti taittuvaa näyttöä käyttävät Galaxy Z -sarjan Galaxy Z Fold 3 ja Galaxy Z Flip 3.Galaxy Z Fold 3 avautuu suureksi näytöksi kirjan tavoin, kun taas Galaxy Z Flip 3 on ns. simpukkaälypuhelin. Kumpikin malli on ollut muun muassa vuotokuvien kohteena.Puhelimien lisäksi tilaisuudessa esitellään todennäköisesti uudet Galaxy Watch 4 -älykellot, joissa tullaan käyttämään uudistettua One UI Watch -käyttöliittymää . Myös langattomat nappikuulokkeet ovat saamassa uudistusta Galaxy Buds 2 -kuulokkeiden muodossa.

Tilaisuutta voi seurata Samsungin nettisivujen kautta sekä Samsungin YouTube-kanavalla