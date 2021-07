Android 12 lähenee julkaisuaan: päivitys korjaa beta 3 bugeja

Tuleva-käyttöjärjestelmä marssii vauhdilla kohti syyskuussa odotettavaa julkaisuaan. Google julkisti eilen viimeisimmän päivityksen käyttöjärjestelmän kokeiluversioon.Uusi päivitys keskittyy pääasiassa korjaamaan bugeja, joita tuoreimmasta Android 12 beta 2 -kokeiluversiosta on tähän mennessä löytynyt. Tärkein korjaus liittyy ongelmaan, jossa laite on jäänyt ns. käynnistys-silmukkaan eli sulkee itsensä ja käynnistyy aina vain uudelleen.Uusin versio on ladattavissa Pixel-puhelimille Googlen sivuilta . Muille laitevalmistajille päivitys tulee jakeluun sitä mukaa kuin valmistajat päivittävät betaversioitaan uusiin. Android 12 -kokeiluversio on ladattavissa useille malleille, mm.