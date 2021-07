ZTE julkaisi toisen sukupolven näytönalaista etukameraa hyödyntävän Axon 30 -puhelimen

julkaisi uuden-mallin, jonka erikoisuus on näytön alla oleva etukamera eli näytössä ei ole reikää tai lovea. Tämä teknologia on nyt edennyt toiseen sukupolveen, sillä ensimmäinen ZTE:n puhelin näytönalaisella kameralla julkaistiin viime vuonna Teknologiaa ja kuvanlaatua on saatu parannettua muun muassa käyttämällä parempaa 16 megapikselin sensoria 2,24 mikronin pikselikoolla, uutta ohjainpiiriä sekä uutta algoritmiä.Kamera ei myöskään erotu näytöstä, sillä pikselitiheys on noussut 400 pikseliin tuumaa kohden, kun ensimmäisessä versiossa se on pienempi.Puhelimen AMOLED-näytön koko on 6,92 tuumaa ja se toimii Full HD+ -tarkkuudella sekä 120 hertsin virkistystaajuudella. Suorituskykyä tuottaa Qualcomm Snapdragon 870G -piiri ja sen pariksi saa enintään 12 gigatavua RAM-muistia. Sisäistä tallennustilaa on jopa 256 gigatavua.

Virtaa antaa 4200 mAh akku, joka tukee 55W latausta. Taakse on laitettu 64 megapikselin pääkamera, 8 megapikselin ultralaajakulma, 5 megapikselin makrokamera sekä 2 megapikselin syvyyskamera. Puhelimen paksuus on 7.8 mm ja laite painaa 189 grammaa.Puhelin julkaistiin Kiinassa, mutta se tulee saataville myös muualla maailmassa syyskuussa.Lisätietoa saa täältä