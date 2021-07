Motorola julkaisi edge 20 pro, edge 20 ja edge 20 lite puhelimet

Motorola edge 20 pro

panostaa enimmäkseen edullisiin puhelimiin, mutta nyt tähän saadaan muutosta uuden huippuluokan-malliston myötä.Mallistoon kuuluvat edge 20 pro, edge 20 ja edge 20 lite.Kaikki mallit tulevat myyntiin Suomessa, mutta julkaisupäivää ei vielä kerrottu.Motorolan mukaan uutuuksissa on pyritty toimittamaan huippuluokan ominaisuuksia, mutta järkevällä hinnalla. Laitteiden hinnat näet tämän artikkelin lopusta.Pro-malli on luonnollisesti kolmikon paras.Tämä näkyy esimerkiksi kamerassa.Laitteen takana on 108 megapikselin pääkamera (1/1.52", f/1.9, 0.7μm), jonka Ultra Pixel -tekniikka yhdistää yhdeksän erillistä pikseliä yhdeksi suureksi pikseliksi, jolloin kuvan valoherkkyys on yhdeksänkertainen tavalliseen verrattuna.Pääkameran lisäksi kuvaamista monipuolistaa 16 megapikselin ultralaajakulmakamera 119 asteen näkymällä (f/2.2, 1.0μm). Ultralaajakulmalla saa myös otettua lähikuvia.Laitteen kolmas kamera on Motorolan kaikkien aikojen ensimmäinen periskooppiobjektiivi. Tällä 8 megapikselin kameralla (f/3.4, 1.0μm) saa otettua 5x optisella zoomilla tai jopa 50x kuvia digitaalisella zoomilla. Telekamera on myös kolmikon ainoa optisella vakautuksella (OIS).

Motorola edge 20

Motorola edge 20 lite

Motorola edge 20 -sarjan hinnat

edge 20 pro suositushinta 699 euroa

edge 20 suositushinta 499 euroa

edge 20 lite suositushinta 399 euroa

Ensimmäistä kertaa Motorolan puhelimessa videokuvaus onnistuu pääkameran osalta 8K-tarkkuudella (24fps). Pääkameralla voi kuvata myös 4K 60fps -kuvaa. Telekamera puolestaan yltää Full HD 60fps -videoon, kun ultralaajakulma jää vain Full HD 30 fps tasolle. Kuitenkin makrotilassa saa kuvattu 4K 30fps -videota, vaikka makrokuvaus toteutetaan ultralaajakulmakameralla.Etukameralle on annettu tarkkuutta 32 megapikseliä (f/2.25, 0.7μm).Etukamera sijaitsee reikänä yläreunan keskellä 6,7-tuumaisessa OLED-näytössä. Tämä näyttö toimii Full HD+ -tarkkuudella, mutta virkistystaajuus yltää peräti 144 hertsin lukemaan. Näytössä on 10-bittinen värisyvyys, DCI-P3-väriavaruus ja se täyttää HDR10+ -standardin vaatimukset.Tehoa antaa Qualcomm Snapdragon 870 -järjestelmäpiiri, jota Motorola käyttää myös aiemmin julkaistussa moto g100 -puhelinmallissa Tämän piiri pariksi mahtavat 12 gigatavua LPDDR5-muistia. Sisäistä tallennustilaa löytyy 256 gigatavua (UFS 3.1).Akun kapasiteetti on 4500 mAh ja sitä ladataan 30 watin langallisella latauksella. Motorola kertoo 10 minuutin latauksen tuottavan jopa 9 tunnin edestä käyttöaikaa. Langatonta latausta ei ole.Muita ominaisuuksia ovat USB-C (USB 3.1), Bluetooth 5.1, Wifi 6 ja NFC. Laitteessa on vain yksi kaiutin pohjassa.Laitteen värivaihtoehdot ovat Midnight Blue ja Iridescent White sekä tekonahkainen Blue Vegan Leather.Laitteen mitat ovat 163 x 76 x 7.99 mm ja painoa on 190 grammaa tai tekonahkaisen pinnan osalta 185 grammaa. Laite on saanut IP52-luokituksen.Ohjelmiston osalta käytetään muutamilla Motorolan lisäyksillä varustettua Android 11 -käyttöjärjestelmäversiota. Motorola lupaa tuoda puhelimelle vain yhden ison käyttöjärjestelmäpäivityksen (Android 12) ja kaksi vuotta päivitystä tietoturvaan.Lisäksi edge 20 pro tukee langatonta Ready For -alustaa, jolla voi yhdistää puhelimen ulkoiseen näyttöön, jolloin puhelinta voi käyttää enemmän tietokoneen tapaan.Motorola edge 20:ssa on sama 108 megapikselin pääkamera ja 16 megapikselin ultralaajakulma, mutta kolmas kamera on tavallinen 3x optiseen zoomiin kykenevä telekamera optisella vakautuksella.Näyttö on myös sama.Suorituskykyä tässä laitteessa tuottaa Qualcomm Snapdragon 778G, jonka parina on 8 gigatavua käyttömuistia. Sisäistä tallennustilaa saa 128 tai 256 gigatavua.Puhelin on kooltaan 163 x 76 x 6.99 mm ja se on saanut IP52-luokituksen. Paksuus jää siis alle 7 mm:n, joten edge 20 on ohut laite. Myös paino jää vain 163 gramman lukemaan, joten edge 20 on kevyempi kuin esimerkiksi pienikokoinen Asus Zenfone 8 Mitat ja paino tosin näkyvät akussa, joka on kapasiteetiltaan 4000 mAh. Puhelin tukee samaa 30 watin latausta.Ohjelmiston osalta käytetään muutamilla Motorolan lisäyksillä varustettua Android 11 -käyttöjärjestelmäversiota. Motorola lupaa tuoda puhelimelle vain yhden ison käyttöjärjestelmäpäivityksen (Android 12) ja kaksi vuotta päivitystä tietoturvaan.Lisäksi edge 20 tukee langatonta Ready For -alustaa, jolla voi yhdistää puhelimen ulkoiseen näyttöön, jolloin puhelinta voi käyttää enemmän tietokoneen tapaan.edge 20 litessä on myös 6,7-tuumainen Full HD+ OLED-näyttö, mutta virkistystaajuus jää 90 hertsiin.Suorituskyvystä vastaa MediaTekin Dimensity 720 5G -piiri ja RAM-muistia on 8 gigatavua. Sisäistä tallennustilaa on 128 gigatavua, mutta sitä voi tässä mallissa lisätä muistikortilla jopa 512 gigatavun verran.Pääkamera on kahden muun mallin tapaan 108 megapikseliä. Lisänä ovat 8 megapikselin ultralaajakulma sekä 2 megapikselin syvyyskamera. Videokuvaus onnistuu 4K 30fps -tasolla.Akku on puolestaan tässä laitteessa 5000 mAh ja se tukee 30 watin latausta. Laite on kooltaan 165.89 x 75.95 x 8.25 mm ja painoa on 185 grammaa. Myös tämä laite on saanut IP52-luokituksen.USB-C -liitännän lisäksi edge 20 litessä on myös 3.5 mm:n kuulokeliitäntä.Ohjelmiston osalta käytetään muutamilla Motorolan lisäyksillä varustettua Android 11 -käyttöjärjestelmäversiota. Motorola lupaa tuoda puhelimelle vain yhden ison käyttöjärjestelmäpäivityksen (Android 12) ja kaksi vuotta päivitystä tietoturvaan.Suomen julkaisupäivämäärä kerrotaan myöhemmin.