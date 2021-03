Motorolalta kaikkien aikojen tehokkain Moto G -puhelin: Moto G100 sisältää Snapdragon 870 -piirin ja tukee Ready For -alustaa

julkaisi-puhelinmallin, jota Motorola itse kutsuu kaikkien aikojen tehokkaimmaksi Moto G -puhelimeksi. Sisällä on nimittäin Snapdragon 870 5G -järjestelmäpiiri, joka on lasketaan Qualcommin huippupiiriksi. Lisäksi tämä puhelin on yhteensopiva Motorolan uuden-alustan kanssa.Moto G100 on yksi ensimmäistä tällä piirillä varustetuista puhelimista. Tätä ennen piiri löytyy hiljattain esitellystä Poco F3 -puhelimesta . Piirin pariksi on laitettu 8 gigatavua tehokasta LPDDR5-muistia. Sisäistä UFS 3.1 -tallennustilaa on puolestaan 128 gigatavua ja sitä saa lisätty myös muistikortilla.Piiri tarjoaa 5G-yhteydet ja langattomista yhteyksistä löytyvät myös Wifi 6, Bluetooth 5.1 sekä NFC. Ääntä voi myös kuunnella perinteisen 3.5 mm:n kuulokeliitännän kautta, mutta laitteessa on vain yksi kaiutin pohjassa. Pohjassa on myös USB-C 3.1 -liitäntä. Mikrofoneja on laitteessa kolme, sillä laitteessa on uusi Audio Zoom -toiminto, joka auttaa suodattamaan ylimääräistä hälinää videokuvatessa.

Moto G100 muistuttaa Moto G 5G Plus puhelinta.

Moto G100 takakamerat.

Ready For -alusta.

Ulkoisilta mitoiltaan (168.38 x 73.97 x 9.69 mm), painoltaan (207g) sekä näytön osalta G100 on käytännössä jatkaja viime vuoden Moto G 5G Plus -puhelimelle. Uutuuden värivaihtoehdot ovat Iridescent Sky, Iridescent Ocean ja Slate Grey. Rakenne on muovia.Edessä on tässä siis 6,7-tuumainen 21:9-kuvasuhteen Full HD+ (2520 x 1080) LCD-näyttö, joka toimii 90 hertsin virkistystaajuudella.Sisällä olevan 5000 mAh akun luvataan tarjoavan jopa yli 40 tunnin verran käyttöaikaa tehokkaassa käytössä. Kun virta loppuu, sen täyttäminen onnistuu 20W latauksella. Tällainen laturi toimitetaan pakkauksen mukana.Taakse on laitettu 64 megapikselin pääkamera (f/1.7, 0.7μm). Tämän parina on 16 megapikselin ultralaajakulmakamera 117 asteen näkymällä (f/2.2, 1.0μm) sekä makrokuvaus ominaisuudella. Tämän kameran ympärillä on myös rengasvalo auttamassa makrokuvaamista. Lisäksi takana on myös 2 megapikselin syvyyskamera (f/2.4, 1.75μm) sekä ToF-sensori tarkentamista varten.Pääkameralla voi kuvata jopa 6K30fps -videota tai 4K60fps-videota. Ultralaajakulma tukee puolestaan 4K30fps -videota.Edessä on puolestaan Moto G 5G Plussasta tuttu kaksoiskamera. Oman naaman kuvaaminen onnistuu 16 megapikselin kameralla (f/2.2, 1.0μm) ja enemmän näkymää taustalle saa 8 megapikselin ultralaajakulmakameralla (f/2.4, 1.12μm), joka kuvaa 118 asteen verran.Käyttöjärjestelmänä toimii Android 11, jonka päälle on laitettu Motorolan omia lisäyksiä My UX -käyttöliittymän muodossa.Moto G100 tulee Suomessa saataville 9. huhtikuuta 499 euron suositushintaan.Erikoisuutena Moto G100 tukee myös Motorolan Ready For -alustaa, joka on hyvin pitkälti samanlainen kuin Samsungin DeX.Ready For -alustan avulla puhelimen voi yhdistää ulkoiseen näyttöön, jolloin puhelinta voi käyttää enemmän tietokoneen tapaan. Videopuhelut voi tämän alulla esimerkiksi siirtää isolle näytöllä ja käyttäjät voivat aktivoida seurantatoiminnon, joka pitää käyttäjän aina kuvan keskellä myös liikkuessasi.Lisäksi erillisenä lisälaitteena voi ostaa Ready For -telakan, joka pitää puhelimen viileänä tuulettimen ansiosta.