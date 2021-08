Google paljasti etuajassa uudet huippupuhelimet: Tässä ovat Pixel 6 ja Pixel 6 Pro

Googlelta odotettiin uusia Pixel-puhelimia vasta syksyllä, mutta hakujätti onkin päättänyt esitellä laitteistoaan yllättäen jo nyt.Aivan täysimittaista esittelyä ei tehty, sillä julkaisuun on vielä aikaa, mutta jo nyt päästään nauttimaan ensimmäisestä katsauksesta uuteen designiin sekä täysin uuteen Googlen omaan järjetelmäpiiriin. Lisäksi nimien osaltakin laitteet ovat muuttuneet: nyt tarjolla on XL-mallin sijan Pro-malli.Applen tapaan Google on kehittänyt mobiililaitteilleen omaa järjestelmäpiiriä, jonka soveltuvuus on enemmän yhtiön mieleen. Googlen tapauksessa erityistä huomiota on kiinnitetty tekoälyyn, jonka osalta uusi Tensor-piiri on yhtioön mukaan ylivertainen.Design on saanut täysin uutta tuulta kuudennessa sukupolvessa. Laitteen takaosan neliskanttinen kamerakumpu on kadonnut ja tilalla on koko laitteen levyinen, noin tuuman korkuinen koroke. Engadgetille yhtiön laitteistopomo Rick Osterloh on kertonut , että edeltävän tapaiseen kamerakumpuun eivät uudet, paremmat kamerat olisi mahtuneet. Palataan niihin kameroihin hieman myöhemmin.





Uuden muotoilun myötä Google tarjoaa myös parempia materiaaleja. Muovi on tehnyt tietä pääosin metallista ja lasista koostuvalle rakenteelle. Värivaihtoehtoja molemmissa malleissa on kolme, joista yksi on molemmissa musta. Perusmalli Pixel 6:n värit ovat hieman leikkisämmät vihreä ja oranssi, kun taas Pro on ammattilaishenkisempi hopealla ja kullalla.Molemmissa etukamera on siirretty keskelle ja näyttö kaartuu sivuille ainoastaan Pro-mallissa.Uusi piiri tulee todennäköisesti parantamaan laitteiden suorituskykyä kautta linjan, mutta erityisen ylpeä Google on tekoälyyn liittyvästä suorituskyvystä. Erimerkiksi tektitykset, kääntäminen ja sanelu ovat Tensorin myötä huomattavasti nopeampaa ja sulavampaa. Akkukeston vaikutuksista ei ole juuri vielä paljastettu, mutta tiedossa ei liene mitään mullistavaa, vaan tyypillinen yhden päivän akku.Kuten mainittua, kamerat on päivitetty uusiin. Tässä vaiheessa Google ei paljasta varsinaisia numeroita, joten emme tiedä tarkalleen millaisia sensoreita tai paljonko megapikseleitä laitteissa on, joskaan megapikselit eivät Googlen tapauksessa ole aiemminkaan juuri merkinneet.Sen sijaan uuden Tensor-piirit saattavat olla kameran kannalta edellämainittuja numeroita merkittävämpiä, sillä Google on aina nojannut kameroissaan valtavan hyviin algoritmeihin ja tekoälyyn. Aiemmin huomio Googlen kameraohjelmiston erikoisosaamisessa on kiinnittynyt lähinnä pimeäkuvaukseen, mutta nyt Ostelohin mukaan parannusta tulee mm. liikkuvien kohteiden kuvaamiseen.Hieman teknistä tietoakin kamerasta tosin kerrottiin. Googlen mukaan sensorit ovat aiempaa paremmat ja päästävät 150% enemmän valoa sisään. Molemmissa laitteissa on ultralaajakulmakamera ja Pro-mallissa lisäksi telefoto -linssi 4x zoomilla.Muista teknisistä tiedoista näyttö on ainoa, jonka paljastuksia Googlelta irtoaa tässä vaiheessa. Pixel 6 saa 6,4 tuuman ja 90 hertsin Full HD -näytön, kun Pro-mallissa on 6,7 tuuman ja 120 hertsin QHD-näyttö.Laitteet saapuvat virallisesti syksyllä, joskaan tarkkaa aikataulua ei vielä ole. Myöskään hintatietoja ei ole kerrottu, mutta kalleimmat versiot varmasti ylittävät tonnin rajan.Tarkemmat tekniset tiedot päivittyvät puhelintietokantaamme, kun niitä selviää: