Google Pixel 6 ja Pixel 6 Pro julkaistiin - tekniset tiedot, hinnat ja saatavuus

Google Pixel 6



Google Pixel 6 Pro

julkaisi uusimman omaa brändiään kantavan lippulaivakännykkänsä hetki sitten. Malleja tuli tällä kertaa odotetusti kaksi:sekä kalliimpiMolemmat uutuudet ovat iso irtiotto Googlen aiemmista malleista, sillä tällä kertaa kännyköiden ytimessä on Googlen itsensä suunnittelema järjestelmäpiiri,. Myös malliston ulkoasua uudistettiin reippaalla kädellä aiempiin nähden.Puhelinten ulkonäkö onkin varsin villi: kameramoduuli vie nyt rohkeasti koko puhelimen takaosan leveyden ja on aseteltu vaakatasoon nykyisen pystymuotoisten kameramodulien trendin vastaisesti.Kamerapuolella molemmista kännyköistä löytyy 50 megapikselin pääkamera, 12 megapikselin selfie-kamera sekä 12 megapikselin ultralaajakulmakamera. Pro-mallista löytyy näiden lisäksi myös 48 megapikselin telekamera. Tallennustilaa on Pro-mallissa tarjolla joko 128, 256 tai 512 gigatavua. Vastaavasti perusmallissa tallennustilaa on tarjolla joko 128 tai 256 gigatavua.Latausnopeuden osalta Google ei vieläkään hötkyile trendien perässä, vaan molemmat mallit tukevat ainoastaan 30W pikalatausta. Langaton lataus on Pro-mallissa 23W ja perusversiossa 21W.Tarkemmin mallien välisiä teknisiä eroja voi vertailla täällä:Kumpikin puhelin jää tälläkin kertaa suomalaisten ulottumattomiin virallisten kanavien kautta. Mutta todennäköisesti useammatkin jälleenmyyjät tuovat puhelinta harmaatuontina Suomeen - ainakin Verkkokauppa.com on useiden vuosien ajan myynyt Googlen luureja myös Suomessa.

Virallinen eurohinta Google Pixel 6 on 649 euroa ja Pixel 6 Prolle 899 euroa. Isompi tallennustila on tarjolla kumpaankin malliin, joka luonnollisesti nostaa pykälän verran hintaa.