Päivän diili: Samsungin Galaxy A52 5G nyt 349 eurolla

Päivän diili

tämän vuoden Galaxy A-sarjan keskitason 5G-puhelin on nyt alennuksessa. Kyseinen Galaxy A52 5G vakuutti mm. Puhelinvertailun testissä Galaxy A52 5G:tä myydään nyt 349 eurolla , kun alun perin tämä puhelin tuli myyntiin 429 eurolla.Galaxy A52 5G:ssä on laadukas 6,5-tuumainen Full HD+ -AMOLED-näyttö 120 hertsin virkistystaajuudella, hyvät kamerat, hyvä akunkesto, stereokaiuttimet, 3.5 mm:n kuulokeliitäntä ja käyttöjärjestelmä päivittyy pitkään. Puhelimen heikoin kohta on suorituskyky.Tarjous löytyy DNA:lta ja Telialta.