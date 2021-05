Samsung Galaxy A52 5G arvostelu: mainio valinta useimmille

Arvostelussa Samsung Galaxy A52 5G

Samsung julkaisi odotetut Galaxy A52-, Galaxy A52 5G- ja Galaxy A72 -mallit maaliskuun puolivälissä ja ne tulivat saman tien saataville Suomessa. Malleihin kohdistuu kohtuullisen suuret odotukset, sillä edeltäjämallit olivat todella suosittuja Suomessa. Näistä kolmesta mallista nyt arvosteltavana on Galaxy A52 5G, jonka kohokohtia ovat 5G-yhteydet, 120 hertsin virkistystaajuus näytössä, IP67-luokituksen mukainen rakenne, pääkamera sekä tietenkin hinta, joka ei tyhjennä koko pankkitiliä. Tekniset tiedot Rakenne:

Muovia, IP67-luokitus

Näyttö:

6,5” AMOLED, 1080 x 2400, 20:9, 120 Hz, 800 nitiä

Mitat:

159,9 x 75,1 x 8,4 mm

Paino:

189 grammaa

Suoritin:

Qualcomm Snapdragon 750G

RAM:

6 gigatavua

Tallennustila:

128 gigatavua + muistikorttipaikka (jopa 1 teratavu)

Käyttöjärjestelmä:

Android 11 + One UI 3.1 (tietoturva: 1. helmikuuta 2021)

Pääkamera:

64 MP, F/1.8, 0.8µm, OIS, 4K 30 fps

Ultralaajakulmakamera:

12 MP, F/2.2, 1.12µm, 4K 30 fps

Makrokamera:

5 MP, F/2.4, 1.12µm

Syvyyskamera:

5 MP, F/2.4, 1.12µm

Etukamera:

32 MP, F2.2, 0.8µm, 4K 30 fps

Akku:

4500 mAh, 25W lataus, 15W laturi pakkauksessa

Liitännät ja yhteydet:

USB-C 2.0, 3.5 mm:n kuulokeliitäntä, 5G

Muuta:

Sormenjälkilukija näytön alla, stereokaiuttimet

Värit:

Awesome Violet, Awesome Blue, Awesome Black ja Awesome White.

Suositushinta:

429 euroa Hintaluokan parhaimmistoa näytön osalta Vielä viime vuoden malleissa, kuten Galaxy A71 -puhelimessa, käytetään perinteistä 60 hertsin virkistystaajuutta, mutta nyt Samsungin keskihintaluokan malleissa nähdään 90 hertsin ja jopa 120 hertsin näyttöä.

Galaxy A52 5G:ssä on juuri tällainen 120 hertsin virkistystaajuuden näyttö. Korkea virkistystaajuus käytössä tarkoittaa sulavampaa ja miellyttävämpää käyttökokemusta yleisellä tasolla sekä pelien osalta. Eli 120 hertsin virkistystaajuus on loistava asia. Näyttö on kooltaan 6,5-tuumainen ja resoluutio on Full HD -tasoinen. Lisäksi näyttö perustuu AMOLED-tekniikkaan, joka tarkoittaa muun muassa parempaa mustan toistoa. Kirkkaus yltää jopa 800 nitin lukemaan, joten selvää saa hyvin myös ulkona ollessa. Monelta osalta Galaxy A52 5G:n näyttö on siis erittäin hyvällä tasolla ja se onkin tämän hintaluokan yksi parhaimmista sellaisista. Näyttö on tasainen ja mustat kaistaleet ovat kohtuullisen kapeat. Etukamera on keskellä yläreunassa. Ulkonäöltään edestä Galaxy A52 5G muistuttaa pitkälti Galaxy S20 FE -puhelinmallia. Näytön alle on laitettu sormenjälkilukija, joka taas ei yllä parhaimmistoon. Itsellä kyseinen lukija aiheutti ongelmia, sillä tunnistus ei aina onnistunut ensimmäisellä tai toisellakaan kerralla. Silloin kun lukija toimii, se toimii nopeasti. Näytön kaveriksi löytyy stereokaiuttimet, joten esimerkiksi YouTube-videoiden katselu on miellyttävää. Äänenlaatu tai voimakkuus ei kuitenkaan yllä millään tasolla parhaimpien luokkaan. Mukavana bonuksena puhelin tarjoaa vielä 3.5 mm:n kuulokeliitännän, joten näitä osin äänentoiston ominaisuuden ovat kunnossa.

Rakenteena muovi Luonnollisesti keskitason mallissa on täytynyt joitakin ratkaisuja on jouduttu tekemään, jotta hinta pysyy alhaisemmalla tasolla. Tämän takia puhelimen rakenteena käytetään muovia, mutta tässä sitä ei voi kuitenkaan pitää miinuksena.

Testilaitteen värivaihtoehto on mattapintainen valkoinen Awesome White. Pinta ei kerää niin paljon näkyviä sormenjälkiä, eikä pinta tunnu niin halvalta kuin joidenkin muiden muovipuhelimien kohdalla. Kyljet ovat myös muovia. Kyljen osalta täytyy mainita, että testilaitteen kohdalla se tuntuu olevan yläreunasta hieman löysällä, mutta tämä saattaa olla vain testilaitteen vika. Painikkeet löytyvät oikealta kyljeltä ja ne tarjoavat hyvän palautteen painettaessa. Laitteen mitoiksi on ilmoitettu 159,9 x 75,1 x 8,4 mm ja painoa 189 grammaa. Näiltä osin Galaxy A52 5G on käytännössä samankokoinen kuin Galaxy S20 FE 5G ja pienempi kuin esimerkiksi Galaxy A42 5G. Galaxy A52 5G on tosin hieman suurempi kuin saman hintaluokan OnePlus Nord. Suorituskyvyn puute tuntuu Nimensä mukaisesti tämä puhelin hyödyntää 5G-yhteyksiä. Saatavilla on siis myös Galaxy A52 -malli, joka eroaa 5G-sisaruksestaan järjestelmäpiirin ja näytön osalta. 5G-versiossa on Snapdragon 750G -piiri (Galaxy A52:n sisällä on Snapdragon 720G), jonka parina 6 gigatavua RAM-muistia. Sama piiri löytyy myöskin Samsungin Galaxy A42 5G -mallista, joka on hinnaltaan edullisempi. Galaxy A52 5G:tä tuli myös testattua Elisan tarjoamalla testiliittymällä 5G-verkossa Kauhajoella. Speedtest-sovelluksella nopeudet ylsivät parhaimmillaan 876 Mbit/s lukemiin latauksen osalta ja 98,1 Mbit/s lukemiin lähetyksen osalta.

Suorituskyky kuitenkin aiheuttaa jonkin verran miinusta tämän laitteen kohdalla, sillä jopa yleisessä käytössä nykimistä esiintyy. Kuten jo todettua, Galaxy A52 5G:ssä on nopea 120 hertsin virkistystaajuudella toimiva näyttö. Tämä itsessään aiheuttaa ongelmat suorituskyvyssä, sillä päivittäminen korkealla virkistystaajuudella vaatii enemmän tehoa. Saman piirin sisältä Galaxy A42 5G ei aiheuttanut vastaavanlaisia havaintoja suorituskyvyn osalta. Tässä puhelimessa tosin on käytössä vain HD-resoluution näyttö perinteisellä 60 hertsin virkistystaajuudella. AnTuTu-suorituskykytesti (V9.0.3) antoi Galaxy A52 5G:lle pisteitä 295315 ja Galaxy A42 5G:lle 308979. Samassa hintaluokassa oleskeleva Moto G100 sai puolestaan Snapdragon 870 -piirin ansiosta 678255 pistettä ja Xiaomi Mi 11 Lite 5G sai Snapdragon 780 5G -piirin avulla 528246 pistettä. Käyttöjärjestelmä päivittyy pitkään Samsung on en tehnyt etenkin viime aikoina erittäin hyvää työtä käyttöjärjestelmän suhteen. Galaxy A52 5G:n kohdalla tämä tarkoittaa uusinta Androidia eli Android 11 -versiota sekä Samsungin One UI 3.1 -käyttöliittymää. Lisäksi puhelin tulee päivittymään pitkän ajan, sillä mallille luvataan kolmen sukupolven käyttöjärjestelmäpäivitykset sekä säännölliset tietoturvapäivitykset neljän vuoden ajan. Tällaisella päivitystuella Samsung on selvästi edellä muita Android-valmistajia tässä hintaluokassa. One UI 3.1 -versiota on miellyttävä käyttää. Uusia ominaisuuksia edelliseen versioon nähden ovat muun muassa uusittu pikapaneeli, joka tulee nyt alemmas laitteen alareunaa sekä kotinäkymän vasemmalla puolella majaileva Samsung Free -palvelu tai mahdollisuus käyttää Google Discover -feedia. Pienempiä uudistuksia on tullut useita. Yksi niistä on lukitusnäytöllä näkyvä musiikin hallintaan tarkoitetut painikkeet, jotka nyt näkyvät keskellä näytöllä, kun ennen ne näkyivät yläkulmassa. Kokonaisuutena One UI 3 -versiota on miellyttävä käyttää ja se sisältää paljon ominaisuuksia. Ominaisuuksia on tosin niin paljon, että monille niistä ei välttämättä tule käyttöä ollenkaan.

Optisesti vakautettu pääkamera Taakse on laitettu neljä kappaletta kameroita sekä LED-valo yläkulman laatikkoon, joka kohoaa hieman muusta rungosta. Tämän myötä puhelin siis keikkuu hieman tasaisella pinnalla käytettäessä. Kameroista merkittävin on luonnollisesti 64 megapikselin pääkamera, joka on myös tällä kertaa vakautettu optisesti. Kyseessä on suhteellisen harvinainen ominaisuus tässä hintaluokassa.

Muita kameroita ovat 12 megapikselin ultralaajakulmakamera, 5 megapikselin makro ja 5 megapikselin syvyyskamera. Kaksi viimeisintä ovat turhia, eikä niitä sen suuremmin tule käytettyä. Kuvaamisessa ei ilmaantunut suurempia valittelun aiheita. Etenkin pääkameran kuvat ovat laadukkaita, vaikkakin esimerkiksi taivas esiintyy kuvissa sinisempänä kuin se oikeasti on. Pääkameran optinen vakain auttaa esimerkiksi vähäisessä valaistuksessa kuvattaessa, joten kuvista tulee yleisesti selkeämpiä. Kamerasovelluksesta löytyy kuvaamiseen esimerkiksi Yksi otos -tila ja Hauska-tila, jossa hyödynnetään Snapchatin filttereitä.

Hyvänä ominaisuutena voidaan videokuvauksen osalta mainita 4K 30fps -kuvaus pääkameralla, ultralaajakulmakameralla ja etukameralla sekä vaihtaminen näiden välillä kuvauksen aikana. Tällainen kuvaus ei onnistu esimerkiksi huippuluokan Xiaomi Mi 11 -puhelimella. Galaxy A52 5G:n 4K-laadun video on hyvää kuvanlaadultaan, mutta vakaus ei kuitenkaan ollut niin erikoinen, vaikka optinen vakaus on tarjolla pääkameran kohdalla.

Yhteenveto

Galaxy A52 5G on monin paikoin pätevä laitos. Näyttö on hintaluokassaan parhaimmistoa, videoiden katselu on miellyttävää stereokaiuttimien ansiosta, kuvaaminen onnistuu pääsääntöisesti erittäin hyvin ja akkua riittää vähintään vuorokaudeksi. Suurin miinus on suorituskyky, jonka myötä puhelimen käytössä esiintyy toisinaan nykimistä. Kokonaisuutena Galaxy A52 5G on kuitenkin mainio puhelin ja siten sitä voi suositella hyvillä mielin useimmille käyttäjille tässä hintaluokassa. Suositushinta on 429 euroa. Plussaa: Näyttö

Pääkamera

Stereokaiuttimet, 3.5 mm:n kuulokeliitäntä

Pitkä päivitystuki

Hinta Miinusta: Suorituskyky

Sormenjälkilukija Samsung Galaxy A52 5G









