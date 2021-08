Blizzard lykkää Diablo Immortalin julkaisua

Blizzard on ilmoittanut lykkäävänsä mobiilipeli Diablo Immortalin julkaisua. Heti julkaisusta polemiikkia – ja meemejä – luonut Diablo Immortal saapuukin älypuhelimille vasta ensi vuoden alussa.Vuoden 2018 BlizzCon-tapahtumassa paljastettu projekti sai tylyn vastaanoton, kun yleisö odotti PC- tai vähintäänkin konsolijulkaisua ja peliyhtiö paljasti mobiilipelin. Tilannetta ei helpottanut Blizzardin reaktio, erityisesti kysymysosiossa, josta meemi " don't you guys have phones " syntyi.Alkureaktion jälkeen peli on kerännyt kuitenkin jopa kehuja , ja iso joukko pelaajia, jotka haluavat pelata Diabloa myös muualla kuin kotona, varmasti odottaa peliä herkeämättä. Lisäksi suuttumusta varmaankin on lieventänyt se seikka, että Blizzard on tuomassa PC:lle uutta Diablo 4 -peliä

Ilmeisesti mobiilipelit eivät ole kuitenkaan niin helppo kehitysalusta kuin Blizzard on luullut, sillä pelin julkaisua on puskettu eteenpäin pikku hiljaa. Nyt tämän vuoden sijaan julkaisu lykkääntyykin jo vuoden 2022 alkupuoliskolla.Blizzardin virallisen tiedotteen mukaan pelikokemuksen ja nk. end game -sisällön säätäminen, sekä ohjaintuen lisääminen, johtavat siihen, ettei peliä saada valmiiksi tämän vuoden aikana.Hiljattain Blizzardin ongelmat ovat olleet suurempia raastupassa, sillä yhtiöstä on tehty kanteita niin seksuaalisen häirinnän kuin syrjintää ehkäisevän sääntelyn rikkomisesta.