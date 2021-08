iPhonella otetut kuvat eivät todellakaan ole pelkästään sinun: Apple alkaa analysoimaan kuvia, etsii laittomuuksia

Otit kuvan iPhonella? Sehän on sinun? No ei nyt aivan niinkään, jos lukaisit puhelimesi käyttöehdot tarkemmin läpi.on alkanut skannaamaan iPhone-käyttäjien puhelimilla otettuja kuvia löytääkseen niistä laitonta sisältöä.Kuten aina kaikessa seurannassa, tätäkin perustellaan äärimmäisen hyvillä aikeilla: tarkoitus on löytää ja havaita kännyköille tallennettua lapsipornoa. Apple käyttää kuvien analysointiin tekoälyä/koneoppimista, joka tunnetaan nimellä. neuralMatch ei tyydy tutkimaan pelkästääntalletettuja, pilveen varmuuskopioituja kuvia, vaan skannaa aktiivisesti myös iPhoneille fyysisesti talletettuja kuvia läpi.Mikäli neuralMatch havaitsee jotain epäilyttävää, siirtyy analysointi ihmisvoimin tehtäväksi. neuralMatchin kouluttamiseen on käytetty tietokantaa, jonka taustalla on, amerikkalainen järjestö, joka etsii kadonneita ja hyväksikäytettyjä lapsia. neuralMatch on toistaiseksi käytössä ainoastaan Yhdysvalloissa olevissa iPhoneissa ja luonnollisestikaan sitä ei voi kytkeä pois päältä.

Tarkoitusperät ovatkin hyvät. Mutta niinhän ne aina ovat, kuten vaikkapa Suomen lapsipornon suodatuslistoissa, joiden taustalla oleva estotekniikka on sittemmin laajennettu mm. piratismin kitkemiseen. Asia on varsin kiusallinen Applelle, joka on viime vuosina pyrkinyt luomaan kuvaa itsestään ainoana teknologiayhtiönä, jota kiinnostaa käyttäjien yksityisyys. Yhtiö on mm. kieltäytynyt luomasta takaovia laitteisiinsa Yhdysvaltain tiedustelupalveluita varten ja on kieltäytynyt auttamasta FBI:tä avaamaan epäiltyjen iPhonejen salausta.Yksityisyyden suojasta huolissaan olevat tutkijat pelkäävät kehityskulkua: nyt neuralMatch-tekoälylle on syötetty oppimismateriaaliksi ainoastaan kadonneita lapsia. Mutta samaa tekoälyä voidaan kouluttaa myös muille materiaaleilla, jolloin vaikkapa diktatuurit voivat vaatia seulomaan käyttäjien puhelimista "valtion vastaisia" kuvia ja ilmiantamaan käyttäjät, joilta sellaisia puhelimestaan löytyy.Apple on kertonut tekniikasta tarkemmin omilla sivuillaan ja yhtiö vakuuttaa, että se kunnioittaa käyttäjien yksityisyyttä neuralMatchin käytössä.