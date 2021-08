Googlen Play Passin saa pian osana Google One -tilausta

on monipuolistamassa omien maksullisten tilauspalveluiden käyttämistä, sillä 9to5google.com -sivuston mukaan Play Pass -tilauksen saa pian osana Google One -tilausta.Mahdollisesta Google Onen ja Play Passin niputtimisesta yhden tilauksen alle on saatu viitteitä hiljattain päivitetyn Google One -sovelluksen kautta. Play Pass on Googlen vuonna 2019 julkaisema kuukausimaksullinen palvelu, jolla saa käyttöönsä satoja pelejä ja sovelluksia ilman mainoksia tai sovelluksen sisäisiä ostoja. Suomessa Play Pass tuli saataville vuoden 2020 lopulla Google One puolestaan tarjoaa kuukausimaksua vastaan tällä hetkellä tallennustilaa Driveen ja Google Kuviin sekä esimerkiksi muutamia editointiominaisuuksia Google Kuvat -palvelussa.

Play Pass maksaa erikseen 4,99 euroa kuukaudessa tai 29,99 euroa vuodessa, mutta osana One -tilausta Play Passin hinnan kerrotaan olevan edullisempi. Tarkempaa hintaa ei vielä tiedetä.Googlen erilaisten kuukausimaksullisten tilausten niputtaminen yhteen vastaisi pitkälti Apple One -tilausta, joka sisältää iCloudin, Apple Musicin, Apple Arcaden ja Apple TV+:n. Nykyisen Google Onen ja Play Passin yhdistäminen olisi kuitenkin pieni osa kokonaisuutta, sillä Googlelta löytyy myös esimerkiksi maksulliset YouTube Premium- ja Google Stadia -tilaukset.