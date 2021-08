Samsungin kolmannen sukupolven Galaxy Z Fold 3 ja Galaxy Z Flip 3 ovat kestävämpiä - sopivat paremmin tavalliselle kuluttajalle

taittuvanäyttöiset puhelimet ovat nyt edenneet kolmanteen sukupolveen, kun valmistaja julkaisijamobiililaitteet.Uutuuksissa isoin parannuksen kohta on ollut rakenteellinen.Nämä ovat ensimmäisiä taittuvalla näytöllä toimivia laitteita, jotka kestävät vettä. Kumpikin laitteista on saanut IPX8-luokituksen eli ne kestävät vettä 1,5 metrin syvyyteen 30 minuutin ajaksi.Eniten huolenaihetta edeltäjämalleissa on aiheuttanut muovinen päänäyttö, mutta nyt sekin on saanut huomattavaa parannusta.Samsungin mukaan suojaava kerros on peräti 80 prosenttia kestävämpi. Se on niin kestävä, että Fold 3:n kohdalla voidaan sormen lisäksi käyttää S Pen -kynää toimintoihin.Myös muutenkin rakenne on saanut lisää kestävyyttä, sillä laitteiden alumiini on nyt 10 prosenttia kestävämpi, mutta samalla laitteista on saatu kevyempiä. Esimerkiksi Fold 2 painaa 282 grammaa, kun uusi Fold 3 painaa 271 grammaa.Kestävyys on nyt siis enimmäkseen kunnossa. Tämän myötä laitteet lähentelevät sitä tasoa, että ne sopivat paremmin tavallisen kuluttajan käyttöön. Näin myös Samsung itsekin uskoo, sillä laitekategorian kysynnän uskotaan kasvavan kolminkertaiseksi.

Galaxy Z Fold 3 hinnat alkavat 1879 eurosta

Galaxy Z Flip 3 hinnat alkavat 1079 eurosta

Nyt voi myös kirjoittaa kirjan tavoin

Flip 3 on luotu erottumaan muista

Tätä tavoitetta parantaa myös houkuttelevammat hinnat:Esimerkiksi Galaxy Z Fold 2 tuli myyntiin 2099 euron hinnalla.Uutuudet ovat ennakkotilattavissa 11. elokuuta alkaen ja ne tulevat myyntiin 27. elokuuta. Ennakkotilaamalla Z Fold3:n tai Z Flip3:n saa vuoden mittaisen vakuutussuojan Samsung Care+:sta, eli Samsungin tukipalvelusta.Suljettuna voi asioita hoitaa 6,2-tuumaisella Dynamic AMOLED 2x -näytöllä, jossa käytetään 24,5:9 -kuvasuhdetta eli näyttö on suhteellisen korkea mutta kapea. Resoluutio on 2268 x 832 pikseliä (387 PPI). Isoin uudistus on sulava 120 hertsin virkistystaajuus, kun Fold 2:n kansinäytössä se on perinteinen 60 hertsiä.Fold-puhelimet avautuvat kirjan tavoin.Mutta nyt Fold 3:lla voi tehdä kirjan tavoin myös muistiinpanoja, sillä päänäytön kestävyys on saatu nostettu riittävälle tasolle S Pen -kynää varten. Samsung tosin huomauttaa, että muut S Pen -kynät kuin S Pen Pro tai S Pen Fold edition saattavat vahingoittaa näyttöä.Kynä ei sijaitse laitteen sisällä, vaan sitä tarvitsee kuljettaa erikseen mukana. Samsung on tosin ajatellut tätä, joten laitteelle on luotu suojakotelo, jossa on myös paikka kynälle.Kynällä voi esimerkiksi tehdä muistiinpanoja samalla, kun katselee YouTube-videota. Flex Moden ansiosta video toistuu toisella puolella näyttöä ja toisella puolella voi kirjoittaa muistiinpanoja. Toisena esimerkki Samsung käyttää piirtämistä samalla kun toisella puolella toistuu video.S Pen Pro kynä sisältää akun ja Bluetooth-yhteyden eli sillä onnistuu myös erilaiset ilmaeleet. Foldille luotu kynä ei puolestaan sisällä Bluetoothia, joten sillä ei voi tehdä ihan niin monipuolisesti asioita. S Pen Pro voidaan yhdistää Bluetoothilla myös esimerkiksi Samsungin tablettiin tai Samsungin kannettavaan, joka monipuolistaa laitteiden käyttöä.Ohjelmiston osalta kokemusta on optimoitu. Samsung on tehnyt yhteistyötä Googlen kanssa, jonka myötä sovellusten optimointi on helpompaa erikoiselle näytölle. Lisäksi yhteistyötä on tehnyt esimerkiksi Microsoftin kanssa, joka on optimoinut Teamsin Fold 3:n näytölle.Muita optimoituja sovelluksia ovat esimerkiksi Spotify, joka näyttää alareunassa painikkeet ja samalla voi selata muuta sisältöä sekä TikTok. Ohjelmistoon on myös lisätty uusi sivupalkki, jonka kautta voi avata sovelluksia.Fold 3:n päänäyttö on kooltaan 7,6-tuumainen 2208 x 1768 pikselin tarkkuudella. AMOLED-tekniikkaa hyödyntävä näyttö toimii myös nopealla 120 hertsin virkistystaajuudella. Samsung kehuu uuden näyttötekniikan myös lisäävän kirkkautta jopa 29 prosentilla.Päänäytön yksi erikoisuuksista on näytön alla oleva 4 megapikselin etukamera (f1.8, 2.0μm). Samsungin pressikuvien mukaan kamera hieman erottuu näytöstä. Etuna on, että koko näytön pinta-ala on sovelluksien käytössä.Kansinäytössä on puolestaan perinteisempi reikänä esiintyvä 10 megapikselin etukamera (f2.2, 1.22μm).Takaa löytyy kolme 12 megapikselin kameraa eli pääkamera (f1.8, 1.8μm, 83°, OIS), ultralaajakulma (f2.2, 1.12μm, 123°) sekä 2x optiseen zoomiin kykenevä telekamera (f2.4, 1.0μm, 45°, OIS).Tehoja tuottaa Snapdragon 888, jonka parina on 12 gigatavua RAM-muistia. Sisäistä UFS 3.1 -tallennustilaa on 256 tai 512 gigatavua. Akku on kooltaan 4400 mAh tuntia, jota voi ladata langattomasti tai langallisesti.Muita maininnan arvoisia ominaisuuksia ovat stereokaiuttimet sekä kyljessä oleva sormenjälkilukija.Ns. simpukkaälypuhelin on luotu erottumaan muista väreillä.Flip 3 on takaa yläosasta kiiltävä, kun taas muuten puhelin on mattapintainen. Värivaihtoehdot ovat musta, vaalea kerma, lila ja vihreä. Lisäksi muutamia eri värivaihtoehtoja on saatavilla vain Samsungin nettisivujen kautta.Lisää erikoisempia värejä saa hankkimalla kotelon, jonka erikoisuus on kiinnitysrengas.Edeltäjään nähden Flip 3:n kansinäyttö on nyt 4 kertaa isompi. Se on kooltaan 1,9-tuumainen 260 x 512 pikselin tarkkuudella.Isommalla kansinäytöllä on nyt helpompi lukea saapuneet ilmoitukset. Käytännössä esimerkiksi koko sähköpostiviestin sisällön näkee lukea, mutta vastaaminen ei onnistu. Kansinäytön kautta voi avata sovelluksen, jolloin se on heti isolla näytöllä, kun puhelimen taittaa auki.Kansinäytöllä voi myös vaihtaa kappaletta, tarkistaa sään ja asettaa herätyksen erilaisten widgettien avulla. Maksaminen onnistuu suoraan näytöltä Samsung Payn ja kyljessä olevan sormenjälkilukijan avulla, joten puhelinta ei tarvitse avata.Kansinäytön taustakuvan voi valita samaksi kuin uudessa Galaxy Watch4 -älykellossa Näyttöä voi tietenkin hyödyntää myös omakuvia ottaessa, kun käyttää takana olevia 12 megapikselin pääkameraa ja 12 megapikselin ultralaajakulmaa.Kun laitteen avaa, Flip on kuin normaali puhelin. Dynamic AMOLED 2x -tekniikkaa hyödyntävä päänäyttö on kooltaan 6,7-tuumainen 22:9-kuvasuhteella. Siinä käytetään 2640 x 1080 pikselin tarkkuutta ja 120 hertsin virkistystaajuutta.Laitteessa käytetään myös Snapdragon 888 -piirtä. RAM-muistia on 8 gigatavua ja sisäistä tallennustilaa 128 tai 256 gigatavua.Kumpikin laite tulee saataville Android 11 -käyttöjärjestelmällä. Samsungin päivityslupauksen mukaan laitteet saavat käyttöjärjestelmäpäivityksiä kolmen sukupolven ajan.