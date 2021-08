Galaxy Watch4 -älykellot käyttävät Wear OS:ää ja ovat tehokkaampia

julkisti uusien Galaxy Z Fold 3 ja Galaxy Z Flip 3 -mobiililaitteiden lisäksi-sarjan älykellot. Sarja koostuu Galaxy Watch4 ja Galaxy Watch4 Classic malleista.Uudet laitteet ovat aiheuttaneet puhetta etukäteen etenkin käyttöjärjestelmän takia, sillä Samsung vaihtaa Tizen-käyttöjärjestelmän Wear OS:ään. Uusi Wear OS -on Googlen ja Samsungin yhteistyössä kehittämä Tämän uudistetun Wear OS -käyttöjärjestelmän päälle Samsung on tuonut vielä oman käyttökokemuksen, joka on saanut nimekseen One UI Watch Uuden Wear OS 3:n etuina ovat muun muassa kattavampi valikoima sovelluksia. Kellossa on esimerkiksi Samsungin SmartThings kodin älylaitteiden hallintaan sekä parempi Google Maps, joka toimii yhdessä laitteen kompassin kanssa antaen selkeämmät ohjeet reitin suunnasta. Musiikkia voi puolestaan kuunnella Spotifyn avulla suoraan kellosta.

Suorituskykyyn merkittävää kasvua

Watch4 40mm: 40.4 x 39.3 x 9.8 mm, 25,9 grammaa

Watch4 44mm: 44.4 x 43.3 x 9.8 mm, 30,9 grammaa

Watch4 Classic 42mm: 41.5 x 41.5 x 11.2 mm, 46.5 grammaa

Watch4 Classic 46mm: 45.5 x 45.5 x 11.0, 52 grammaa

Tunnistaa kuorsaamisen

Galaxy Watch4 hinnat

One UI Watch on luotu muistuttaa yhä enemmän samaa kokemusta, jonka saa Galaxy-puhelimella. Tiedot myös synkronoidaan puhelimen ja kellon välillä.Kun puhelimeen asentaa sovelluksen, se asentuu myös automaattisesti kelloon. One UI Watch -käyttöliittymä mukauttaa myös asetusten ulkonäköä muistuttamaan One UI -puhelimien vastaavaa.Lisäksi esimerkkinä mainitaan puheluiden hylkääminen. Jos puhelun hylkää kellolla, se hylätään myös puhelimella.Kellot myös tukevat erilaisia käden liikkeitä toimintoihin. Esimerkiksi yhdellä heilautuksella voi vastata puheluun tai ravistamalla voi hylätä puhelun sekä ilmoitukset.Uuden ohjelmiston ansiosta kellot toimivat paremmin yhteen muiden Samsungin laitteiden kanssa. Esimerkiksi uudet Galaxy Buds2 -kuulokkeet osaavat vaihtaa yhteyden puhelimen ja kellon välillä, jos vaikka lenkille lähtee ilman puhelinta ja kuulokkeiden akun varauksen näkee suoraan kellosta sekä kuulokkeiden asetuksia voi myös vaihtaa kellon avulla.Erilaisten toimintojen sydämenä toimii uusi 5 nanometrin Exynos W920 -prosessori, joka tarjoaa edeltävään sukupolveen nähden jopa 20 prosenttia parempaa suorituskykyä. RAM-muisti on kasvanut 50 prosentilla eli sitä on nyt 1,5 gigatavua. Sisäistä tallennustilaa on puolestaan 16 gigatavua.Suorituskykyyn siis luvataan merkittävää parannusta. Se onkin kaivattua, sillä Wear OS -kellot ovat kärsineet usein suorituskyvyn puutteesta.Akunkeston luvataan yltävän jopa 40 tuntiin ja akun täyteen lataus kestää alle 2 tuntia.Kellot tulevat saataville pelkällä Bluetoothilla varustettuja tai vaihtoehtoisesti saa myös mallin eSIM-yhteydellä.Galaxy Watch4 -sarjassa on perusmalli sekä Classic-malli. Nämä eroavat toisistaan ulkoisesti.Watch4 on muotoilultaan minimaalinen pienellä kehyksellä näytön ympärillä. Runko on alumiinia. Kello on saatavilla 40 ja 44 millimetrin kokoina.Watch4 Classic -kellossa on puolestaan säilytetty näytön ympärillä oleva pyörivä kehys, jota käytetään käyttöjärjestelmän navigointiin. Lisäksi tässä kellossa käytetään ruostumatonta terästä ja koot ovat 42 tai 46 millimetriä.Pienemmässä kellossa on 1,19 tuuman (396 x 396) näyttö ja suuremmassa vaihtoehdossa 1,36 tuuman (450 x 450) näyttö.Kellojen mitat ja painot:Samsung pienensi terveyden mittaamiseen tarkoitettujen sensoreiden fyysistä kokoa, jotta kellojen kokoa saadaan pienennettyä. Yleensä sensoreiden koko vähentää terveysmittausten tarkkuutta, mutta Samsung on ratkaissut tämän uudella algoritmilla.Lisäksi Samsungin kehittämä yksi BioActive-sensori kykenee seuraamaan kolmea eri toimintoa. Samalla sensorilla seurataan sykettä (PPG), sydämen sähköistä toimintaa (ECG) ja kehon koostumusta rasvan osalta (BIA).Kello osaa ottaa nyt paremmin erilaiset tiedot huomioon, kuten painon ja kehon rasvan, tarjoten kokonaisvaltaisemman kuvan omasta terveydestä. Liikuntaa varten kellossa on sisäänrakennettuna yli 100 erilaista tilaa.Kotona treenaamista on myös helpotettu, sillä erilaisia treeniohjelmia voi seurata Samsungin älytelevision ruudulta. Ominaisuus tulee tosin saataville vain valituille markkinoille.Päivän liikkumisen lisäksi on yhtä tärkeätä seurata myös palautumista sekä unta. Unen aikana kello osaa nyt tunnistaa kuorsaamisen ja seuraa jatkuvasti veren happipitoisuutta. Herätessä kello antaa unesta pisteitä ja jakaa unen kevyeen, syvään ja REM-uneen.Galaxy Watch4:n hinta alkaa 40 mm koon ja Bluetooth-yhteyden kohdalla 269 eurosta ja Galaxy Watch4 Classicin hinta alkaa 42 mm koon ja Bluetooth-yhteyden kohdalla 369 eurosta.Kellot tulevat saataville 27. elokuuta.