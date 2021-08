Vihdoinkin! WhatsAppin raivostuttavin piirre korjaantuu - osittain

ärsyttävin piirre on ollut jo kauan se, että viestisovellus on pahasti lukittu siihen käyttöjärjestelmään, jolla sovellusta käytetään. Tähän saakka mitään järkevää tapaa ei ole ollut olemassa, jolla koko viestihistorian saisi siirrettyä iPhonesta Androidille - tai toisinpäin. Nyt tähän on vihdoinkin tullut muutos.Tähän saakka viestihistorian siirtäminen vaikkapa Androidista uuteen Androidiin on ollut suhteellisen kivutonta: pilveen tehdyn varmuuskopion palauttamalla koko viestihistoria on tuotu uudelle puhelimelle. Ongelman on aiheuttanut se, että Androidilla WhatsApp käyttääpilvitallennukseen ja iPhonella Applen omaa. Ja näiden välillä tietoja ei ole voinut siirtää käyttöjärjestelmästä toiseen.WhatsApp esitteli tänään uutta helppoa viestihistorian siirtotyökalua, jolla viestit, ääniviestit, kuvat ja videot saa siirrettyä yhdellä rykäisyllä. Siirtoprosessi muistuttaa kovastivastaavaa siirtotapaa. Kaksi puhelinta paritetaan keskenään ja laitetaan vierekkäin pöydälle, jonka jälkeen viestit siirtyvät vanhasta puhelimesta uuteen.

Uusi siirtotapa on tällä hetkellä tarjolla vain ja ainoastaan tänään julkaistuihin uusiin Samsungin puhelimiin eli Samsung Galaxy Z Fold 3 ja Samsung Galaxy Z Flip 3 -malleihin. Mutta WhatsApp kertoo uuden siirtotoiminnon olevan tulossa myös muihin Android-laitteisiin lähiaikoina.Ainoaksi ongelmaksi jää uudistuksen jälkeen se, että siirtoa tuetaan vain yhteen suuntaan, eli viestit voi siirtää ainoastaan iPhonelta Androidille - ei toisinpäin.