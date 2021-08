Nämä edut saat, jos tilaat Galaxy Z Fold 3 tai Galaxy Z Flip 3 -puhelimen ennakkoon

Samsung julkaisi uudet taittuvaa näyttöä käyttävät Galaxy Z Fold 3 ja Galaxy Z Flip 3 mobiililaitteet Uutuudet tarjoavat muun muassa aiempaa parempaa kestävyyttä uuden alumiinirakenteen ja IPX8-luokituksen ansiosta. Fold3:n kohdalla päänäytön kestävyys on saatu nostettua sille tasolle, että se kestää S Pen -kynän käyttöä.Galaxy Z Flip3 maksaa 128 gigatavun osalta 1079 euroa ja 256 gigatavun osalta 1149 euroa. Galaxy Z Fold3:n hinnat ovat puolestaan 1879 euroa (256 gigatavua) ja 1979 euroa (512 gigatavua).Uutuudet ovat ennakkotilattavissa 11. elokuuta alkaen ja ne tulevat myyntiin 27. elokuuta.Ennakkotilaajille on tarjolla muutama etu.Samsung on jättänyt pakkauksesta pois latausadapterin eli pakkauksessa on vain kaapeli. Ennakkotilaajan etuna saa 25W laturin.Z Fold3:n monipuolisempaa käyttöä ajatellen mukaan saa Flip Cover -kotelon ja kynän.

Kummallekin saa myös vuoden mittaisen vakuutussuojan Samsung Care+:sta, eli Samsungin tukipalvelusta.Lisäksi vaihdossa annettavasta vanhasta puhelimesta tarjotaan 100 euroa lisähyvitystä. Tässä kohtaa Gigantti tarjoaa vieläkin parempaa hyvitystä, sillä Gigantti-Klubiin kuuluvat saavat 200 euroa lisähyvitystä, kun puhelimen ennakkotilaa myymälästä.Gigantin hyvityslaskurin mukaan esimerkiksi Galaxy Z Fold2 (256GB) mallista voi saada jopa 604 euroa hyvitystä ja siihen lisätään 200 euroa hyvitystä.Lisätietoa ennakkotilaajien edusta saa täältä