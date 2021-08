Asuksen uudet ROG Phone 5S -pelipuhelimet sisältävät Snapdragon 888 Plus -järjestelmäpiirin

Maaliskuussa julkistetut Rog Phone 5, Rog Phone 5 Pro ja Rog Phone 5 Ultimate pelipuhelimet saavat nyt seuraajatjapuhelimien muodossa.Uutuuksista ensimmäinen korvaa Rog Phone 5 -perusmallin, kun taas jälkimmäinen korvaa aiemmat Pro- ja Ultimate -versiot.Merkittävin uudistus on Snapdragon 888 Plus -piirin käyttäminen, joka korvaa Snapdragon 888 -piirin. Plus-piiri luonnollisesti tarjoaa hieman tehokkaampaa suorituskykyä vaativiin peleihin.Lisäksi näytössä käytetään nyt 360 hertsin kosketusnäytetaajuutta, kun edeltäjissä se on 300 hertsiä.Muita uudistuksia ei ole. Laitteissa on 6,78-tuumaiset näytöt Full HD+ -tarkkuudella ja 144 hertsin virkistystaajuudella. Virtaa antaa mehevä 6000 mAh akku, joka tukee 65 watin latausta. Puhelimissa on myös eteenpäin suunnatut stereokaiuttimet. Ääntä voi myös kuunnella 3.5 mm:n kuulokeliitännän kautta.

Pro-malli eroaa tavallisesta versiosta takaosan ROG Vision -näytöllä sekä kahdella ylimääräisellä kosketusanturilla, joita voi hyödyntää pelaamisessa.ROG Phone 5s Pro on saatavilla mustassa Phantom Black -värissä ja ROG Phone 5s puolestaan mustan lisäksi valkoisessa Storm White -värissä.Asus kertoo, että uudet versiot tulevat saataville, kun loput edeltäjämalleista saadaan myytyä. Ensimmäiseksi laitteet tulevat saataville Kiinassa ja Taiwanissa, mutta nähtävästi myöhemmin myös Euroopassa.ROG Phone 5 -sarjan hinnat alkoivat 799 eurosta, joka on myös todennäköinen hinta uusille malleille.