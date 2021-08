Nopean näytön ja latauksen omaava moto g60s saapuu Suomeen 299 euron hinnalla

on kertonut hiljattain julkistetun-puhelinmallin saapuvan Suomeen 31. elokuuta.299 euron hintaan nähden se tarjoaa kaksi erikoisempaa ominaisuutta.Sisällä on 5000 mAh akku, joka tukee nopeaa 50 watin langallista latausta. Motorolan mukaan 12 minuutin lataus tuottaa virtaa 12 tunnin edestä.Korkean virkistystaajuuden näytöt ovat yleistyneet keskihintaluokassa. Nyt sellainen löytyy myös Motorolan puhelimesta, sillä moto g60s:n 6,8-tuumainen 1080 x 2460 resoluution LCD-näyttö toimii 120 hertsin virkistystaajuudella. Vastaavan lukeman tässä hintaluokassa tarjoaa myöskin Galaxy A52 5G, joka menestyi hyvin Puhelinvertailun arvostelussa Suorituskyvystä vastaa MediaTek Helio G95 -järjestelmäpiiri, joka tukee 4G-yhteyksiä. Piirin parina on 6 gigatavua RAM-muistia. Sisäistä tallennustilaa on 128 gigatavua ja sitä voi laajentaa muistikortilla.Taakse on laitettu neljä kameraa, joista kaksi on enemmän hyödyllisiä. 64 megapikselin pääkameran (f/1.7, 0.7um) lisäksi voi ottaa kuvia 8 megapikselin ultralaajakulmakameralla (118°, f/2.2, 1.12um). Kaksi muuta kameraa ovat 5 megapikselin makro ja 2 megapikselin syvyyskamera.Pääkamera kykenee 4K30fps -videoon ja ultralaajakulma Full HD 30fps -videoon. Ohjelmistoon on lisätty Dual Capture -tila, jolla voi kuvata samanaikaisesti etu- ja takakameralla.Muita ominaisuuksia ovat Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | 2.4GHz, NFC, 3.5 mm:n kuulokeliitäntä ja Hybrid Dual SIM -ominaisuus.

Laite on kooltaan 169.61 x 75.88 x 9.6 mm ja painoa on 212 grammaa. Rakenne kestää roiskevettä IP52-luokituksen mukaisesti. Suomessa moto g60s tulee saataville sinisessä Ink Blue -värissä.Ohjelmistona toimii Android 11 -versio. Motorola todennäköisesti tuo laitteelle vain yhden isomman päivityksen (Android 12).