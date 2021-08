Samsung julkaisi tehokkaamman Galaxy A52s 5G -puhelinmallin

julkaisi uuden-puhelinmallin. Kuten nimestä saattaa tulla ilmi, uusi malli on erittäin läheistä sukua aiemmin keväällä julkistetulle Galaxy A52 5G -puhelimelle. Galaxy A52 5G vakuutti monelta osin Puhelinvertailun arvostelussa , mutta yksi sen heikkouksista on heikompi suorituskyky. Tämän ongelman Galaxy A52s 5G korjaa, sillä sisällä on Snapdragon 778G -piiri, joka tarjoaa kun A52 5G:n käyttämään Snapdragon 750G -piiriin nähden selvästi parempaa suorituskykyä.Muuten ominaisuudet ovat edeltäjään nähden samoja.6,5-tuumainen Full HD AMOLED-näyttö toimii nopealla 120 hertsin virkistystaajuudella. Taakse on laitettu 64 megapikselin pääkamera optisella kuvanvakaimella, 12 megapikselin ultralaajakulma, 5 megapikselin syvyyskamera ja 5 megapikselin makrokamera. Etukamerassa on 32 megapikseliä.

Akku on 4500 mAh ja se tukee 25W latausta. Käyttömuistia on 6 tai 8 gigatavua ja sisäistä tallennustilaa 128 tai 256 gigatavua. Mitat ovat 159,9 x 75,1 x 8,4 mm ja painoa on 189 grammaa. Laite on myös saanut IP67-luokituksen veden- ja pölynkestävyydelle.Värivaihtoehdot ovat Awesome Mint, Violet, White ja Black.Hintatietoja tai saatavuutta ei ole kerrottu.Galaxy A52 5G tuli myyntiin 429 eurolla, joten uutuuden hinta on todennäköisesti lähellä tätä.