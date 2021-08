Google luopuu Pixelien latureista, Pixel 5a jää viimeiseksi

Google julkaisi juuri uuden keskihintaisen Pixel 5a -älypuhelimen , mutta jo nyt yhtiöltä odotetaan kädet syyhyten syksyn uutta huippupuhelinta, Pixel 6:tta.Vaikka tuleva Pixel 6 on todennäköisesti liki kaikilla osa-alueilla hiljattain esiteltyä Pixel 5a:ta parempi, niin yhden suhteen Pixel 5a on parempi. Pixel 5a:n pakkauksessa on mukana laturiadapteri USB-johdolle, ja näin ei tiettävästi ole Pixel 6:n kanssa. The Vergen mukaan Google on vahvistanut, että Pixel 5a jää viimeiseksi Pixel-puhelimeksi, jonka mukana toimitetaan kyseinen adapteri. Tulevien Pixelien omistajat joutuvat siten keksimään laturit muualta, joskin todennäköisesti adaptereita on lojumassa laatikoiden pohjilla.Googlen ratkaisu ei ole kovinkaan yllättävä, sillä Applen johdolla yhtiöt ovat pikku hiljaa vähentäneet laturien ja muun oheisroinan määrää myyntipaketeissa. Onko tähän syynä ympäristöystävällisyys, säästöt, oheislaitteiden toivottu myynti, vai jokin näiden kombinaatio, sitä voi jokainen spekuloida ja vastaus voi vaihdella yhtiökohtaisesti.

Tämä kuitenkin saattaa avata hieman Googlen akku- ja latausstrategiasta Pixel 6:n suhteen. Jos mukana ei toimiteta uutta ja parempaa laturia, niin lienee epätodennäköistä, että latausnopeus tulee kasvamaan kovinkaan paljoa.Akun kapasiteetista tämä ei tietysti kerro, mutta huhujen mukaan akku kasvaa n. 4600 ja 5000 milliampeerituntiin.